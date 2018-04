Die lange Einkaufsnacht (l.) soll künftig an Großveranstaltungen andocken. Das teilte der Vorstand der Einzelhändlervereinigung um Christian Mayer (re., 2.v.r.) mit. Fotos: Kreutzer

Die lange Einkaufsnacht (l.) soll künftig an Großveranstaltungen andocken. Das teilte der Vorstand der Einzelhändlervereinigung um Christian Mayer (re., 2.v.r.) mit. Fotos: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Die 54 festen Mitglieder verleihen dem "Lebendigen Weinheim" eine stabile Grundlage. Hinzu kommen auf ein Jahr befristete "Schnuppermitgliedschaften", die der Einzelhändlervereinigung unter der Führung von Christian Mayer zusätzliche Schubkraft verleihen. Derzeit sind es gut ein Dutzend solcher "Neumitglieder in spe", von denen der Vorsitzende im Verlauf der jüngsten Mitgliederversammlung berichtete.

Eine der wichtigsten Nachrichten: "Es gibt sowohl in diesem wie auch im kommenden Jahr wieder eine lange Einkaufsnacht." Den Rahmen hierzu bildet am Freitag, 23. Juni, das "Blechduell" des Südwestrundfunks (SWR).

Vom 30. Mai bis zum 3. Juni 2018 ist die Stadt Weinheim Ausrichterin des Landesturnfests. Auch hiervon verspricht sich das "Lebendige Weinheim" einen Besucherzustrom, um am 1. Juni in den Geschäften bis 22 Uhr die Kassen klingeln zu lassen. Ein Schaufensterwettbewerb, so Citymanagerin Maria Zimmermann, solle für zusätzliche Attraktivität sorgen. "Licht und Schatten" vermeldete Christian May᠆er von anderen Aktivitäten des Vereins.

Einige kurzfristige Absagen von Blumenläden dünnten den letztjährigen "Pflänzeltag" aus. Auch die Gutscheinaktion, die nach einem Parkplatz suchenden Autofahrern die Attraktivität der Innenstadt-Parkhäuser vor Augen führen sollte, fand nur wenig Resonanz.

Dafür ist nach Angaben von Silvia Mayer der am 1. Juli 2016 gestartete "Online Marktplatz" mit derzeit 45 Teilnehmern auf dem aufsteigenden Ast. Aktuell kann hier unter 600 Marken und mehr als 800 Artikeln "geshoppt" werden.

"Angesichts von durchschnittlich 350 bis 400 Aufrufen pro Tag können wir mit dem Wachstum unseres Babys zufrieden sein", zog Mayer auch mit Blick auf vergleichbare Plattformen in anderen Städten ein positives Fazit: "Wuppertal hat nur 60 Seitenaufrufe pro Tag." Allein am diesjährigen "Pflänzeltag" wurden 680 Seitenzugriffe gezählt. Eine "schwarze Null" bei einem Jahresumsatz von knapp 40.000 Euro und einem Jahresgewinn von 1183 Euro vermeldete Kassier Hans Krüger: "Wir haben keine Verbindlichkeiten, verfügen aber auch über keine Rücklagen", sagte er.

Der Wermutstropfen: Nach sechsjähriger Tätigkeit galt es, Ruth Kinzel als Geschäftsstellenleiterin in einen "ruhigeren Lebensabend" zu verabschieden. Mit Susanne Beutel war Kinzels Nachfolgerin schnell gefunden. Kinzel habe immer wieder neue und kreative Ideen eingebracht, lobte die Vorstandschaft.

Auf die Digitalisierung im Einzelhandel und die damit verbundenen Entwicklungen schwor Direktor Stefan Schmitt, Bereichsleiter Vertriebsmanagement der Volksbank Weinheim, die Teilnehmer ein: 80 Prozent der Unter-Dreißigjährigen seien rund um die Uhr online, so Schmitt. Für sie sei es normal, im Internet zu recherchieren. Im Klartext: "Auch das Einkaufsverhalten spielt sich mehr und mehr im Internet ab."

Hierauf müssten sich die Händler einstellen: "Bevor sie als Kunden in den Laden kommen, haben sich die Menschen als ,Frisch-Gesurfte‘ bereits im Internet in Vergleichsportalen informiert." Schmitts Vorhersage: 2030 würden 25 bis 30 Prozent aller Produkte online gekauft. Aktuell liegt die Quote bei sieben Prozent. Gründe für den prognostizierten Anstieg: "Online-Shopping ist Tag und Nacht möglich und genießt einen hohen Fun-Faktor." Beim realen Einkaufen spiele der "Erlebnis-Faktor" die größte Rolle.

Um für die Kundschaft attraktiv zu bleiben, so Schmitts Fazit, müssten Händler ihren Kunden einen Mehrwert bieten, Shopping-Erlebnisse ermöglichen und online wie offline gut aufgestellt sein.

Die Ergebnisse der Neuwahlen: Erster Vorsitzender: Christian Mayer; Zweite Vorsitzende: Gisela Ballhaus; Kassier: Hans Krüger; Beisitzer: Karin Sattler, Silvia Mayer und Heiko Pult. Als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt wurde Sebastian Kerner, Inhaber von Englert-Herrenmode. Neue Kassenprüfer sind Carola Klein und Helena Berghoff.