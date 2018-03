Hirschberg-Leutershausen. (aste) Über 100 Jahre bereicherten katholische Ordensschwestern das Gemeindeleben, bis vor 30 Jahren die letzten Schwestern die Pfarrgemeinde St. Johannes Leutershausen verließen. Im vergangenen Jahr beschloss der Pfarrgemeinderat, wieder eine Schwesterngemeinschaft mit drei Ordensschwestern aus dem indischen Chennai im Ort anzusiedeln.

Wohnen sollen sie im Mesnerhaus gleich neben der katholischen Wallfahrtskirche. Zuvor aber muss das derzeit unbewohnte Haus renoviert werden. Doch dafür, sowie für die Ausbildung der Schwestern, fehlt der Pfarrgemeinde das Geld. Und noch ein weiteres dringliches Projekt musste aufgrund der schwachen Haushaltslage immer wieder verschoben werden: der Dachausbau im Gemeindehaus St. Martin als Erweiterung der Katholischen Öffentlichen Bücherei sowie als Treffpunkt für Gruppen der Pfarrgemeinde.

Unter dem Motto "Gemeinsam schaffen wir das" startet die Pfarrgemeinde darum nun eine groß angelegte Spendenaktion in der Hoffnung, viele Menschen für eines oder beide Projekte begeistern zu können. Knapp 160.000 Euro (68.000 Euro für das Mesnerhaus und die Ausbildung der Schwestern sowie 90.000 Euro für den Dachausbau) werden gebraucht.

Eine eigens gebildete "Fundraising-Kommission" um Gustav Weber, Pfarrer Gerhard Schrimpf, dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Stefan Wetzel und Vize Heidi Schmitt, Gemeindereferentin Gabriele Mihlan-Penk, die Leiterin der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Hildegard Henn und Doris Pauli hat sich mit der Erschließung möglicher Finanzierungsquellen auseinandergesetzt.

"Es gibt Menschen, die haben nicht viel Geld, aber viele Talente", sagt Mihlan-Penk. Speziell sie sind am Sonntag, 1. Juni, nach dem Gottesdienst zu einer "Talentaktion" eingeladen. In Anlehnung an das Evangelium von den Talenten erhalten alle, die mitmachen wollen, einen Startbetrag für ihr ganz persönliches "Talent-Projekt", mit dem sie ihre Geldsumme vervielfältigen möchten. Ebenfalls am 1. Juni kann das Mesnerhaus bei einem "Tag der Offenen Tür" in seinem derzeitigen Zustand besichtigt werden. Als dritte Aktion an diesem Sonntag veranstalten die Ministranten einen "Auktion-Day", bei dem man die verschiedensten Raritäten zu Gunsten beider Projekte ersteigern kann. "Wir hoffen, dass wir mit der Renovierung des Mesnerhauses bald beginnen und die Schwestern bis zum September einziehen können", lautet der anvisierte Zeitplan.

Dringend benötigt werden also als erstes 40.000 Euro für die Arbeiten am Mesnerhaus. Weitere 21.000 Euro folgen dann für Deutschkurse und die Ausbildung der Schwestern zur Erzieherin und Altenpflegerin. Arbeiten werden sie dann im Katholischen Kindergarten St. Martin und in der Sozialstation Schriesheim, die auch viele Menschen in Leutershausen betreut.

In der KÖB soll mit der Aufstockung der Haupttreppe zum Dachboden begonnen werden. Bis zum nächsten Jahr, dem 90. Jubiläumsjahr der KÖB, sollte dann auch hier alles fertig sein. "Die KÖB zählt zu den zehn aktivsten und meist genutzten kirchlichen Büchereien im Erzbistum Freiburg", heißt es stolz. Über 10.000 Medien werden jedes Jahr kostenlos ausgeliehen und vor allem den kleinen Lesern der Spaß am Lesen vermittelt.

Info: Wer eines oder beide Projekte unterstützen möchte, kann seine Spende auf folgendes Konto überweisen: Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes, IBAN: DE 97.6729.0100.0076.5054 03, Stichwort: "Schwesternstation" oder "Dachausbau". Ohne Verwendungszweck wird der Betrag für beide Projekte verwendet.