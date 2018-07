Von Marilena Geugjes

Weinheim. Anfang März haben Slowenien, Kroatien, Mazedonien und Serbien ihre Grenzen für Flüchtlinge geschlossen. Damit ist die Balkanroute dicht. Sie war die Hauptstrecke für Fliehende aus Syrien, Afghanistan und dem Irak; im Oktober 2015 waren es täglich über 5000 Menschen, die Richtung Österreich und Deutschland reisten.

Auch der so genannte Flüchtlingspakt zwischen der Europäischen Union und der Türkei erschwert die Einreise nach Europa. Illegale Flüchtlinge werden von Griechenland zurück in die Türkei überführt. Das soll abschrecken. Das Signal an potenzielle Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern: Bleibt, wo ihr seid. Zudem haben sich auf Bundesebene Union und SPD darauf geeinigt, den Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen zu beschränken.

Diese neuen Regelungen treffen auch Weinheimer Asylbewerber. Der vierjährige Odai aus Syrien lebt mit seinen Onkeln in einer Flüchtlingsunterkunft. Seine Eltern haben es nicht geschafft, rechtzeitig zu fliehen und sitzen nun in Damaskus fest. Sie haben ihren Sohn seit über einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Immerhin gebe es in Damaskus Internet und genug Nahrung, sagt Mohamad, ein dreifacher syrischer Familienvater.

Odai kann fast täglich mit seiner Mutter telefonieren. "In Damaskus hat man Angst vor Assad und dem Militär", erklärt Mohamad, "das ist gefährlich, aber wenn man sich fügt, kann man einigermaßen damit leben." Seine eigene Mutter wohnt auch in Damaskus. Sie ist krank und alt, er würde sie gerne nach Deutschland holen. "Vielleicht wird das einfacher, sobald ich eine richtige Arbeit habe." Gerade ist der Medizintechniker Praktikant bei Roche in Mannheim.

Die rechtliche Situation zum Familiennachzug erscheint den Asylbewerbern undurchsichtig. "Wir haben das Gefühl, es ist in erster Linie Glück," sagt Mohamad. Anerkannte Flüchtlings können laut Gesetz ihre Angehörigen nachholen. Dies ist bürokratisch jedoch so kompliziert, dass es nur selten geschieht. In der deutschen Botschaft in Beirut zum Beispiel müssen Angehörige von in Deutschland anerkannten Flüchtlingen über ein Jahr auf einen Visums-Termin warten.

Nicht nur die Bürokratie macht die Familienzusammenführung schwer, sondern vor allem die gefährliche Situation in vielen Teilen Syriens. So in der Stadt Deir ez-Zor im Osten Syriens, der Heimat des zehnjährigen Hussein und seines Vaters Ali, die beide seit einigen Monaten in Weinheim leben.

In Deir ez-Zor fürchtet man nicht nur Assads Militär, sondern vor allem die Gräueltaten des sogenannten Islamischen Staats (IS). Und den Hunger. Die Stadt ist seit März vom IS belagert, immer wieder gibt es dort Massaker und Entführungen. Husseins Mutter und zwei Geschwister leben noch in Deir ez-Zor. Die Flucht über die Balkanroute, die Hussein und Ali hinter sich haben, wäre für sie zu gefährlich gewesen.

Mit ihnen sprechen kann Hussein so gut wie nie, die wenigen Internetzugänge in der Stadt werden überwacht. "Mit Verbindungen nach Deutschland bringt man sich in Schwierigkeiten", sagt Ali. Etwa einmal im Monat schafft es sein Bruder, mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihm vom Befinden seiner Frau und Kinder zu berichten. "Ich wünsche mir, dass meine Mutter und Geschwister herkommen können", erzählt Hussein.

"Es ist nicht gut, ohne Eltern leben zu müssen", bestätigt auch Mohamad. Seine Frau und drei kleinen Töchter haben es nach Weinheim geschafft. Zudem ist er Ersatzvater für den vierjährigen Odai: "Er nennt mich Papa." Man ist für einander da, im Flüchtlingsheim.

Iean ist 13 Jahre alt und kommt aus der Autonomen Region Kurdistan im Norden Iraks. Auch dort wird gegen den IS gekämpft. Iean spricht fließend Englisch und kennt die politische Situation in seiner Heimat: "Der Krieg im Irak ist sehr gefährlich, der IS ist unberechenbar. Sie schneiden Menschen die Köpfe ab." Vier Monate lang ist er mit seinen Eltern und drei Schwestern nach Deutschland geflohen. "Es war extrem schwierig", erzählt er, "wir mussten über Berge klettern. Ich habe Dinge gesehen, von denen dachte ich, es gäbe sie nur im Film."

Iean hofft, in Weinheim bald in die achte Klasse gehen zu dürfen. Er und Hussein spielen in Lützelsachsen Fußball. Es gefällt ihnen hier, aber Zuhause ist es nicht. Zuhause ist Krieg.