Ladenburg. (stu) Bei Eisschranktemperaturen fand am Donnerstagabend eine Verkehrskontrollaktion der Polizei statt - mit dem Schwerpunkt, Alkoholsündern auf die Schliche zu kommen. Unter der Leitung von Polizeikommissar Stefan Kau kontrollierten die acht Beamten an der Parkbucht Ilvesheimer Straße vor der Ortseinfahrt Ladenburg rund 80 Autofahrer.

Rund vier Stunden waren die Einsatzkräfte bei 15 Grad minus im Einsatz. Wenigstens einen erfreulichen Nebeneffekt registrierte der Polizeichef des Ladenburger Reviers, Polizeirat Frank Hartmannsgruber: "Die neue Dienstkleidung hat sich bewährt - wir konnten der Kälte ohne Probleme trotzen", zog Hartmannsgruber in puncto Kälteschutz eine erfreuliche Bilanz. Weniger zufrieden war der Revierleiter mit der Vielzahl der Verstöße. "Die Aktion war alles andere als ein Erfolg - von Erfolg würde ich sprechen, wenn wir wenig oder besser nicht zu beanstanden gehabt hätten", befand der Chef des Ladenburger Reviers. Mit der Aktion wollte das Revier Präsenz auf der Straße zeigen, was gerade in der Faschingszeit als Zeichen angesehen werden sollte. "Wer sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer", erläuterte Hartmannsgruber.

"Wer nach Unfällen den Familienangehörigen sagen muss, dass Alkohol oder Drogen die Ursachen für schwere Unfälle mit Verletzungen oder gar Todesfolgen sind, der weiß, warum Kontrollen in der Karnevalzeit nötig sind", sagte der Beamte. Es gehe auch hartgesottenen Kollegen an die Nieren, wenn sie solch schwere Unfälle bearbeiten müssten. Die Bilanz der Kontrollen am Donnerstag bezeichnete Hartmannsgruber als "überraschend", denn die Anzahl der Verstöße habe ihn doch nachdenklich gemacht. Daher werden in der heißen Phase der Fastnacht weitere Kontrollen anstehen.

Am Donnerstag wurden 19 mündliche Verwarnungen ausgesprochen, weil beispielsweise der Führerschein vergessen wurde, der Verbandskasten fehlte oder die Gurtpflicht verletzt wurde. Es wurden insgesamt 25 Alkoholtests angeordnet und dies nicht ohne Grund. Eine Frau hatte 1,0 Promille, was die Dame teuer bezahlen muss.

"Erstsünder" zahlen 500 Euro, und obendrauf gibt es ein paar Punkte in der Flensburger Sündenkartei. Die Dame hatte sozusagen noch Glück, denn bei 1,1 Promille Alkohol im Blut wäre noch zusätzlich der Führerschein weg gewesen. Dem geschulten Blick der Beamten war es auch zu verdanken, dass zwei Drogenkonsumenten erwischt wurden. Die Vermutung der Spezialisten bestätigte sich auf dem Revier, wo ein Drogenschnelltest positiv war. Auch diese beiden müssen tief in die Tasche greifen. 500 Euro kostet das Fahren unter Drogeneinfluss. Die beiden Fahrer hatten Cannabis beziehungsweise Kokain eingenommen.