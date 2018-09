Von Carsten Blaue

Schriesheim/Offenburg. Bei der Badischen Gebietsweinprämierung wurde der Schriesheimer Winzergenossenschaft (WG) erneut der Ehrenpreis für den Bereich Badische Bergstraße verliehen. Bereits zum achten Mal in zehn Jahren erreichte die WG in der Summe der Prämierungen die höchste Punktzahl. WG-Geschäftsführer Harald Weiss nahm die Auszeichnung am Donnerstag im Rahmen der Prämierungsfeier in der Offenburger Oberrheinhalle entgegen.

Zur diesjährigen Prämierung stellten 112 Winzer und Weinbaugenossenschaften insgesamt 2462 Weine an, 2230 davon erhielten Medaillen - eine Quote von 91 Prozent. Zudem wurden 106 badische Sekte verkostet und prämiert. Die WG wurde vom Badischen Weinbauverband mit 28 Gold- und 15 Silbermedaillen bedacht. Vergangenes Jahr, als die WG ebenfalls den Ehrenpreis gewann, waren es 23 Gold- und acht Silbermedaillen gewesen, inclusive vier Goldmedaillen für Frühlings- und Sommerweine.

Mit dem achten Ehrenpreis zieht die WG etwa mit dem Winzerverein Hagnau am Bodensee, der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim und der Winzergenossenschaft in Sasbach am Kaiserstuhl gleich. Weiss sieht in der Auszeichnung laut Pressemitteilung der WG "den Auftrag, unseren Weg der Qualität konsequent weiterzugehen". Der Preis sei auch deshalb so wichtig, weil er die Gesamtleistung und die Kontinuität belohne. Für WG-Vorstandschef Friedrich Ewald nannte den wiederholten Erfolg "vor allem eine große Ehre für jeden einzelnen unserer Winzer". Rund 170 sind es im Moment, die auf 130 Hektar Reben anpflanzen.

Die Badische Gebietsweinprämierung hat bestätigt, dass sich die Genossenschaftswinzer gerade auch auf die modernen Rebsorten verstehen. So erhielt die 2010er Chardonnay Spätlese jüngst bei der DLG-Bundesweinprämierung einen "Goldenen Preis extra" und jetzt "Gold" des Badischen Weinbauverbandes. Eine Goldmedaille gab es etwa auch für den 2011er Sauvignon Blanc aus der Exclusiv-Serie, die Spätburgunder "Selection" des Jahres 2010, die 2011er Gewürztraminer Spätlese oder den Pinot Noir Blanc de Noirs.

Ebenfalls im Schriesheimer Kuhberg wachsen auf 3,5 Hektar die Trauben des zwei Jahre jungen Ladenburger Weinguts Rosenhof. Kellermeister und Inhaber Matthias Schmidt durfte sich über je zwei Mal Gold und Silber freuen. Seine Hauptrebsorte ist Riesling (40 Prozent), gefolgt von Spätburgunder (20 Prozent) und Silvaner (neun Prozent).

Stets für Medaillen gut ist auch das Weingut Schröder aus Muckensturm, dessen Trauben auf vier Hektar im Lützelsachsener Stephansberg und dem Weinheimer Rittersberg wachsen. Zwei Mal Gold und vier Mal Silber gab es heuer für Winzermeisterin Judith Schmidt.

Auf drei Gold- und vier Silbermedaillen kam das Hohensachsener Weingut Raffl. Zwischen Weinheimer Stephansberg und dem Großsachsener Sandrocken bewirtschaftet Kellermeister Michael Raffl rund sechs Hektar Rebfläche. Wie beim Weingut Schröder ist auch bei Raffl der Spätburgunder die Hauptrebsorte.