Hirschberg-Leutershausen. (ze) Ganz der Tradition der Show entsprechend, die wie immer der Oldtimer Club Leutershausen organisierte, wurde Bürgermeister Manuel Just von zu Hause mit einem älteren Fahrzeug abgeholt. In diesem Jahr war dies ein Citroën AC4 aus dem Jahr 1929.

Zusammen mit Gertrud Elbe-Benz, der Witwe des 2010 verstorbenen Dieter Elbe-Benz, einem Ur-Enkel von Carl Benz, wurde Just zur Markthalle chauffiert, wo er die Oldtimershow offiziell eröffnete. "Sie treffen das Interesse der Bürgerschaft", lobte Just das Engagement der Vereinsmitglieder. So habe eine Studie gezeigt, dass 4,4 Millionen Menschen in Deutschland sich für alte Fahrzeuge interessieren und sich gut 53 Prozent der Befragten darüber freuen, wenn sie einen Oldtimer sehen. Da sei es nur gut, dass auf deutschen Straßen mehr als 430.000 Fahrzeuge mit einem H-Kennzeichen zugelassen seien.

"Machen Sie weiter so", gab Just schließlich dem Vereinsvorsitzenden Klaus Peekel und seinen Mitstreitern mit auf den Weg zur 11. Oldtimershow im kommenden Jahr.