Weinheim. (keke) St. Marien machte gestern den Anfang, sechs weitere katholische, evangelische und freikirchliche Gemeinden folgen bis zum 8. März: 50 ehrenamtliche Helfer stehen in dieser Woche im Gemeindehaus am Forlenweg bereit, um für Menschen, die Nähe, eine warme Mahlzeit oder Hilfe anderer Art suchen, Gastgeber zu sein. Wie sehr dieses Angebot benötigt wird, zeigte sich bereits am gestrigen Montag, als zur Eröffnung des "Mittagstischs" mehr als 80 Männer und Frauen kamen.

"Erfahrungsgemäß sind es am ersten Tag nicht mehr als 50 Personen", zeigten sich die freiwilligen Helfer um Mitorganisatorin Gertrud Oswald vom Ansturm überrascht. "Diesmal aber standen die ersten schon kurz vor neun Uhr zum Frühstückskaffee vor der Tür." Das siebenköpfige Küchenteam um Ursula Stellrecht und Maria Gloning sowie die 15 Helfer wurden des Ansturms dennoch Herr. Suppe, Salatbüffet, Putengeschnetzeltes und Karottengemüse sowie die Nachtische machten jeden satt.

Die Woche über stehen rund 50 Ehrenamtliche am Herd und an den Kochtöpfen. Zum Brötchenschmieren kommen die 86-jährige Margit und die vier Jahre ältere Brigitte jeden Tag vom benachbarten Seniorenheim "Haus Pamina" herüber. Bis vor drei Jahren standen sie noch selbst in der Küche: "Jetzt aber können wir nicht mehr so lange stehen."

Genau 45 Liter Maultaschensuppe hat die Küche angerührt, zwei Dutzend Salatköpfe geputzt und mit Dressing versehen, während an anderer Stelle bereits Obststückchen geschnitten und der Nachtisch vorbereitet werden. Ohne Tischgebet beginnt niemand mit dem Essen. Dazu wird auch die Kerze angezündet, die tags zuvor von Pfarrer Johannes Bold im Eröffnungsgottesdienst geweiht worden war. Trotz der vielen Menschen im Saal herrscht eine ruhige Atmosphäre. Man stellt sich geduldig an, niemand drängt sich vor. Dass im WC plötzlich die Toilettenrollen verschwunden sind, ärgert Technikchef Harald Oswald. Wer auch so etwas benötige, der solle sich bei ihm melden, macht er den Anwesenden klar: "Stehlen braucht hier niemand." Für die nächsten Tage will Oswald auch noch die Wand zum angrenzenden Raum öffnen und weitere Tische und Stühle bereitstellen, falls noch mehr Bedürftige kommen sollten. Vor allem an den Samstagen schnellt die Zahl noch einmal in die Höhe: "Dann kommen auch viele Alleinerziehende mit ihren Kindern, die während der Woche in der Schule sind."

Neben den Stammgästen kämen immer mehr jüngere Frauen und Männer, hat Manfred Schertler beobachtet. 14 Jahre lang war er gemeinsam mit Inge Blöchle als Hauptorganisator tätig und hat gestern wieder "kurz mal vorbeigeschaut", ob alles reibungslos läuft. Oder ob doch noch eine helfende Hand gebraucht wird.