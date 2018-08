Edingen-Neckarhausen. (nip) Am ersten Tag, als der neue Kletterparcours an der Pestalozzischule installiert war, bildete sich sofort eine lange Schlange von über 100 Kindern, die brav warteten, bis sie an der Reihe waren. "Alle anderen Spielgeräte blieben verwaist", schilderte Schulleiterin Renate Wacker nun bei der offiziellen Übergabe der Geräte, die der Förderverein für eine Summe von 5000 Euro angeschafft hat.

"Ein stolzer Preis, aber es hat sich gelohnt", fand Fördervereinsvorsitzende Bettina Reinhard. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden oder die Haupteinnahmequelle, den sortierten Flohmarkt, den Ulrike Schmidt ins Leben rief, sei es möglich gewesen, größer zu investieren. "Unsere Vorgänger hatten das bereits angeleiert, indem sie der Schule signalisierten, dass genug Geld vorhanden ist", erklärt Reinhard. Nun freue man sich, etwas für die Kinder getan zu haben, das von bleibendem Wert sei. "Ich kann nur sagen, dass das eine tolle Idee war", fügte Elternbeiratsvorsitzende Nanette Besson an. Beim Sportartikelversand bestellt und bezahlt wurde der neue Kletterparcours, ein Rundkurs aus Holz und Seilen, vom Förderverein, doch aufgebaut wurde er vom Bauamt.

"Wir wollen daher beiden einen dicken Applaus spenden", forderte die Schulleiterin die Grundschüler beim Fototermin auf. In Ergänzung der Spielplätze auf dem Pausenhof wünschte sich die Schule schon länger auf dem Freigelände zwischen den Gebäuden Klettergeräte. Den Hindernisparcours zum Balancieren, Wippen und Schaukeln finden nicht nur die Schüler toll, auch Eltern ließen sich schon anstecken. "Hier wird alles trainiert, Motorik und Koordination werden geschult", betonte Wacker.

Sie verwies auf das Programm einer hessischen Schulrätin, das gezielt das Gleichgewicht bei Kindern ausbildet. Kinder, bei denen der Gleichgewichtssinn zu wenig geübt sei, hätten nachweisbar Probleme beim Schreiben, führte sie weiter aus. Mit ihrem neuen Sportangebot sollten die Schüler in Edingen damit keine Schwierigkeiten mehr haben.

Derweil bereitet der Förderverein bereits seinen nächsten Flohmarkt "rund ums Schulkind" mit Größen bis 176 vor. Er findet am 17. März in der Pestalozzihalle statt.