Edingen-Neckarhausen. (sti) Die "Bausteine zur Ortsgeschichte Edingen-Neckarhausen" sind für Altverwurzelte wie für Neubürger gleichermaßen lohnend. Mit dem vierten Band "50 Jahre Heimatbund Edingen - 50 Jahre Fotogruppe" ist jetzt ein weiteres Schatzbüchlein dazu gekommen, herausgegeben vom Förderverein Gemeindemuseum und in bewährter Qualität erschienen im Edinger Verlag von Dr. Ralf Fetzer. Beim Jubiläumsabend im Rathaus stellten Heimatbund und Förderverein rund 120 Besuchern den reich bebilderten Band vor. Auch wurden sieben Gründungsmitglieder geehrt, darunter Altbürgermeister und Ehrenbürger Werner Herold und Ehrenringträger Georg Kohler.

Gerhard Berlinghof ist ebenfalls ein Mann der ersten Stunde. In den 60ern legte er die Basis fürs heute so reiche Fotoarchiv des Heimatbundes und zählte stets zu den fleißigsten Aktiven der Fotogruppe, wie Vize Hans-Dieter Wirtz unterstrich. Dafür wurde Berlinghof vom Heimatbund-Vorsitzenden Wolfgang Ding auf einstimmigen Mitgliederbeschluss zum Ehrenmitglied ernannt.

Die anderen Gründerväter waren Hans Löhrer, Ewald Gleich und Geburtstagskind Georg Mildenberger (79). Georg Ott war verhindert; für die 103-jährige Hermine Hofmann, älteste Einwohnerin der Doppelgemeinde, nahm deren Schwiegertochter Lieselotte Hofmann die Ehrung entgegen. Ihr verstorbener Ehemann Friedrich Hofmann gehörte ebenfalls zu den Pionieren der Fotogruppe; auch war er als jahrzehntelanger RNZ-Reporter ein Ortschronist mit der Schreibmaschine.

Bei der Begrüßung unterstrich Wolfgang Ding die damalige "Bereitschaft, etwas Neues zu wagen und gemeinsame Interessen und Ziele für die Allgemeinheit umzusetzen". Das galt auch für die Gründungsvereine von 1963: Anglerverein, BDS, DRK, HSV 1954, Kleintierzuchtverein 1913 - heuer 100 Jahre, also exakt doppelt so alt wie der Heimatbund - , ferner der Katholische Kirchenchor, MGV "Sängereinheit", Obst- und Gartenbauverein, Ortsbauernverband, dSG "Tell", SpVgg "Fortuna", TVE 1890, VdK, die Edinger Gartenfreunde und die "Spar- und Kreditbank", heute VR Bank Rhein-Neckar.

Aktuellen Dank sagte Ding dem Museumsförderverein mit Vorsitzendem Dietrich Herold, fürs Absichern der Finanzierung und die gute Kooperation zur Realisierung des Jubiläumsbandes. Auch allen, die am Buch mitarbeiteten oder halfen, würdigte Ding, wobei er seinen eigenen Löwenanteil an Archivsuche, Schreiben und Organisation des Ganzen bescheiden unerwähnt ließ. Er dankte seinem Vorstandsteam, darunter Dr. Inge Herold als Mitautorin, der von Rainer Ludat geleiteten Fotogruppe für alle Unterstützung "in Schwarz-Weiß" und noch mehr "in Farbe". Wobei Hans-Dieter Wirtz zu Recht Extralob hörte, hatte er doch der fotografischen Gestaltung des Bandes viele Arbeitsstunden gewidmet. Gerade der Bilderreichtum, mit 1200-Jahrfeier-Impressionen, Erinnerungen an den alten Ort, an frühere Gebäude, Handwerk und Landwirtschaft sowie Bild- und Textporträts verdienter Persönlichkeiten dürfte das Buch zu einem Bestseller der ortshistorischen Reihe machen.

Fördervereins-Vorsitzender Herold sprach zwinkernd vom "ersten gemeinsamen Kind" und von einer "geglückten Geburt" - wobei er auch die Hebammen-, sprich Förderdienste des Gewinnsparvereins Südwest und des Regierungspräsidiums Karlsruhe erwähnte.

"Heute ist der Band für 15 Euro zu haben", warb Herold für die Kaufchance an diesem Abend, die später reichlich genutzt wurde. Wobei auch die regulären 20 Euro bestens angelegtes Geld sind. Bürgermeister Roland Marsch lobte das vielfältige Engagement des Heimatbundes und meinte anerkennend, hier sei Bürgersinn "keine leere Worthülse". Grüße vom Neckarhäuser Kulturring überbrachte Vorsitzender Markus Schläfer, verbunden mit Fortführzusage in Sachen Zusammenarbeit.