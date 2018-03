Edingen-Neckarhausen. (sti) Seit Albert Hammond 1975 in seinem Hit "Down by the River" die industrielle Verschmutzung der Flüsse anprangerte, hat sich auch beim Neckar einiges für eine wieder bessere Wasserqualität getan. Das Ufer indessen ist - Landschaftsschutz hin, Naturschutz her - für viele scheinbar immer noch die bequemste Müllkippe. Den Eindruck mussten auch die Pestalozzi-Grundschüler gewinnen, die bei der traditionellen Uferreinigung des Edinger Anglervereins mithalfen. Zwischen der Gemarkungsgrenze zu Heidelberg und dem (ehemaligen) Fischerfestplatz Richtung Neckarhausen sammelten sie all das auf, was andere achtlos oder bewusst "in die Pampa" geworfen hatten. Manches hatte wohl das Hochwasser angeschwemmt, aber auch das war ja flussaufwärts irgendwo und irgendwann "entsorgt" worden.

Umso erfreuter zeigte sich Anglervereins-Vorsitzender Hans-Jürgen Weißling über die große Zahl der Pestalozzi-Eleven. Mit Konrektorin Hadeburg Pfeifer, ihrer Lehrerkollegin Anja Maar und einer Reihe von Eltern begrüßte Weißling fast 60 Personen am AV-Heim - mehr noch als im Vorjahr. Ausgerüstet mit Gummi-Handschuhen und Müllsäcken ging es hinunter auf den Neckarweg. In zwei Gruppen machten sich die Helfer an die Arbeit, geleitet von zwei ortskundigen Sportfischern: Thomas Unterkircher übernahm mit seiner Gruppe die Strecke am Dorf entlang bis zur Festwiese, Helmut Schrom ging mit seinen Helfern am "Krottenneckar" vorbei bis Höhe Ergelweg - jenem uralten Grenzweg, der oben zum Wasserturm führt. Die "Krottenneckar"-Insel selbst war tabu, unter strengem Naturschutz stehende Flächen sind aus diesen Reinigungsaktionen ausgenommen.

Auch so gab es genug zu tun. Von Verpackungsabfällen jeder Art, über ganze oder zerbrochene Flaschen bis zum rostigen Fahrradkorb hoben die Kinder und Erwachsenen alles auf, was nicht ins Naherholungsgebiet gehört. Größte Fundstücke waren ein Regenschirm, ein Computermonitor und ein stattlicher Holzfender von einem Frachter oder Fahrgastschiff, nebst langem Kunststoff-Tau. Am Ende summierte sich die traurige Ausbeute auf 15 Müllsäcke. Der Wasserstand war normal - recht günstig für die Aktion. Die schlammige Böschung aber machte das Ganze nicht leichter, das "Abenteuer" für die Kinder hingegen noch reizvoller. Alle waren sie freiwillig dabei.

Es sei "ein Phänomen, wie positiv die Resonanz immer wieder ist ", sagte AV-Chef Weißling anschließend beim Imbiss im Versammlungsraum, mit Dank an alle. Jutta Unterkircher versorgte mit kühlen Getränken. Auch die Information zum Neckar kam nicht zu kurz. So erklärte Weißling den Kindern, was es mit dem Großprojekt der Schleusen-Verlängerungen nebst Schiffs-Wendestelle bei Ladenburg auf sich hat. Und: "Können Fische Treppen steigen?" Oh ja, siehe Fischaufstiegsstelle am Ladenburger Wehr, wo die Kamera am Schlitzpass schon Meeresforellen und einmal 400 Aale in einer einzigen Nacht dokumentiert habe. Auch erfuhren die Kinder von Neophyten, sprich neu eingewanderten und oft dominanten Pflanzenarten wie dem Indischen Springkraut, ebenso von Schwarzmeergundeln, Dreikantmuscheln oder den im Rhein schon häufigeren Chinesischen Wollhandkrabben, weit gereiste Arten-"Importe" vermutlich aus dem Bilgen-Ballastwasser von Schiffen. Die Kinder hörten aufmerksam zu, wie überhaupt Weißling des Lobes voll war: "Für uns ist es immer wieder eine Freude, mit wie viel Begeisterung die Kleinen bei der Sache sind."