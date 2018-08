Der Bioladen in der Altstadt ist gerade für die Versorgung gehbehinderter und älterer Menschen sehr wichtig. 85 Bürger haben die Interessenliste für die Genossenschaftsidee bereits unterschrieben. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Schließung des Bioladens "Keimling" in der Ladenburger Hauptstraße (die RNZ berichtete) hat bei den Kunden viel Betroffenheit ausgelöst. Nicht nur die Stammkundschaft, auch viele gehbehinderte und ältere Menschen zeigten sich "bestürzt", weil mit dem Bioladen der letzte Vollversorger in der Altstadt schließen soll. Dagegen will ein Unterstützerkreis nun etwas tun.

Eine Expertengruppe hat sich gebildet und zum Ziel gesetzt, die Schließung des Altstadtladens zu verhindern. "Wir haben eine realistische Chance", erklärte der Sprecher der Initiative, Alexander Spangenberg, dass nun schnellstens versucht werden müsse, den Bioladen mittels eines Genossenschaftsmodells fortzuführen. Die Zeit wird allerdings eng, erklärte Spangenberg rund 20 interessierten Besuchern am Dienstagabend im "Keimling".

Die Pächterin des Ladens, Christiane Söllner, die den Laden eigentlich Ende März schließen wollte, freute sich über das rege Interesse. Seit ein paar Tagen liegen in ihrem Laden Listen aus, in die sich Kunden eintragen können, wenn sie an der Genossenschaftsidee interessiert sind. Bislang stehen schon 85 Unterschriften auf der Liste. Die Inhaberin kann sich vorstellen, der Genossenschaft ihr Wissen und ihre Erfahrungen zur Verfügung zu stellen.

Zunächst wird ein Grundkapital von 20.000 Euro benötigt, informierte Spangenberg, der es für möglich hält, dass 100 Anteile zu je 200 Euro von interessierten Bürgern gezeichnet werden. Kapitalzusagen in Höhe von 3500 Euro liegen bereits vor. Der Stadtrat hat sich die Bilanz und die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Betriebs im Vorfeld angesehen. Gespräche mit einem Berater des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes finden in Kürze statt.

"Ich war schockiert, als ich die Nachricht las", sagte auch der anwesende Bürgermeister Rainer Ziegler, der an der Informationsveranstaltung teilnahm, weil ihn das Geschäftsmodell brennend interessierte. Er wurde gleich mit der Frage konfrontiert, wie man vor dem Bioladen mehr Parkmöglichkeiten vor allem für ältere Kunden schaffen könne. Ziegler und Spangenberg wiesen auf die "Gegebenheiten in der Altstadt hin", bei denen eben nicht mehr Parkraum geschaffen werden könne. Spangenberg brachte die Idee eines Lieferservice ins Spiel, wofür allerdings ehrenamtliche Hilfe erforderlich sei - zumindest am Anfang .

Dem GLL-Stadtrat ist klar, dass in wenigen Wochen keine Genossenschaft gegründet werden kann. Allerdings will die Besitzerin des Ladens, Amke Wolbert, eine Botschaft erhalten, ob der Laden zumindest mittelfristig als Genossenschaft weitergeführt wird. Es liegen ihr bereits einige Angebote vor, den Laden ab dem 1. Mai zu vermieten. Wolbert sagte der RNZ im Januar, dass es für Ladenburg wichtig sei, weiterhin einen Vollversorger in der Altstadt zu haben. Sie will ihren Beitrag dazu leisten.

In der abschließenden lebhaften Diskussion machte sich viel Optimismus breit, dass der Aktionskreis seinen Plan umsetzen kann. "Wir wollen mit unseren Informationen möglichst viele Menschen für unser Vorhaben interessieren. Wenn viele mitmachen und ihre Ideen einbringen, können wir es schaffen", erklärte Spangenberg. Und verlieren wollen die Ladenburger ihren Bioladen nicht.

Fi Info: Listen und Infos zur Unterstützung des Genossenschaftsmodells liegen bei "Keimling" in der Hauptstraße 48 aus. Infos bei Alexander Spangenberg unter 0 62 03/ 40 27 66