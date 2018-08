Hirschberg-Großsachsen. (aste) Es ist das wohl am strengsten gehütetste Geheimnis in Hirschberg überhaupt. Die Antwort auf die Frage: "Und ? Wer wird's?", die kennen bis zum Schluss tatsächlich nur ganze drei Leute. Selbst die Mitglieder des Kerwe-Organisationsteams schwören felsenfest: "Wir haben wirklich keine Ahnung."

Wem die Ehre zuteil wird, der nächste "Gassekerwebojmoschter" zu werden, das wissen vorher nur Erich Dallinger, der die Kandidaten vorschlägt, Bürgermeister Manuel Just und seine Sekretärin. Alle Drei haben eisernes Schweigen gelobt bis zum Höhepunkt der jährlichen Großsaasemer Gassekerwe: der offiziellen Proklamation des Gassekerwebojmoschters am Sonntagmittag. Gegen 13 Uhr nähert sich die Spannung auf dem Marktplatz ihrem Höhepunkt, als Bürgermeister Just und der noch amtierende Gassekerwebojmoschter Georg Wallat im Mercedes-Oldtimer vorfahren. Dies dank des Oldtimerclubs Leutershausen, dessen Vorsitzender Klaus Peekel es sich nicht nehmen lässt, die Ehrenträger höchstpersönlich abzuholen.

Doch bevor des Rätsels Lösung gelüftet wird, geht erst einmal der Dank an Georg Wallat. "Er hat sich in seiner Amtszeit nichts zu Schulden kommen lassen", lobt der Bürgermeister.

Auch wenn da mal der kleine Scherz war, den sich Wallat mit einer Bürgerin erlaubte. Der machte er weis, seine Aufgabe bestünde gerade darin, die Heizkostenzuschüsse zu genehmigen. Und da habe er die Saasemer Anträge durchgewunken und die Heisemer wieder heimgeschickt. Spaß hat er jedenfalls gehabt, der scheidende Amtsträger. Doch nun meint er: "Jetzt kinnt er langsam kumme, dass ich die Kett' loswerd."

Und damit ist das Kerwevolk gefordert. In einem kleinen Quiz wird Stück für Stück ein weiteres Detail des Amtsnachfolgers gelüftet. So hat die gesuchte Person in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert.

Die Mutter war Lehrerin, der Vater Verlagsbuchhändler. Über Siegen und Nürnberg ist er nach Großsachsen gekommen, wo er seit 1965 lebt. Er ist leidenschaftlicher Maler von Aquarellbildern und Mitglied im OWK, dem Geflügelzuchtverein, der AWO, dem DRK, dem BDS, dem MGV und dem evangelischen Kirchenchor. Für eine Amtsperiode, von 1994 bis 1999, vertrat er seine Partei, die SPD, im Gemeinderat. An der Weinheimer Karrillonschule war der gelernte Grafik-Designer Lehrbeauftragter und Jugendbegleiter. 17 Jahre lang war er Zweiter Vorsitzender des MGV, drei Jahre lang Vorsitzender. Er hat eine Berliner Schnauze und sieben Kinder.

Spätestens da ist raus, wer Nachfolger von Wallat wird. Der neue Gassekerwebojemoschter ist ein Gassekerwebojmoschter a. D.: Es ist Dieter Korsch, sichtlich gerührt über seine Wiederernennung. Für seine Antrittsrede hat er eigens ein Gedicht verfasst und schmettert herzhaft das Badener Lied, bevor mit Wein und Kerwevolk gefeiert wird.