Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Für einen Fastnachtsverein ist es immer am besten, wenn sich die Suche nach einer Prinzessin oder einem Prinzenpaar nicht allzu schwierig gestaltet. In dieser Hinsicht kam Sina Schuler dem Karnevalsverein Edinger Kälble ganz unkompliziert entgegen, indem sie schlicht bekannte: "Ich will Prinzessin werden."

Als Sina I. "von Fensterbau Schuler" übernahm sie in der Kampagne 2015/16 das Zepter und hat seitdem Spaß am Amt: "Das hat mich schon immer fasziniert und wenn man selbst Prinzessin ist, ist es natürlich noch mal viel schöner." Klar, die 26-jährige genießt einerseits die Aufmerksamkeit aus dem eigenen Verein. Andererseits sind da auch die Besuche bei den anderen Fastnachtern: "Man kommt viel rum und trifft viele neue Leute."

"Schüchtern ist sie nicht"

Das Schönste sei in diesem Zusammenhang, ergänzt Elferratspräsident Kevin Hockenberger, der Zusammenhalt der Vereine im unteren Neckarraum. "Das Highlight dabei ist die Audienz in Mannheim von Stadtprinzessin und Prinz."

Sina, als Kauffrau für Einzelhandel bei der Firma Getränke Stahl angestellt, kam vor knapp zwei Jahren als Mitglied zur Elferratsgarde der Kälble. Davor war sie Teil des Fastnachtskomitees (FK) "Die Luxe" in Altlußheim. "Eine Freundin hat mich zu den Kälble gebracht", erzählt sie.

Der Rest ihrer Familie sei karnevalistisch nicht vorbelastet gewesen: "Aber jetzt ist sie auf gutem Weg", lobt Hockenberger. "Stimmt, es gefällt ihnen, was da so stattfindet", freut sich Sina. Sogar der ein Jahr ältere Bruder Stefan, eigentlich sonst eher Ballsportler, sei durchaus stolz auf die Schwester. Das sage er zwar nicht, zeige es aber, kommt es trocken von ihrer Lieblichkeit.

Neben der Arbeit und Freizeitaktivitäten mit Freunden, steht zweimal wöchentlich Tanztraining in ihrem Kalender. "Für mehr reicht die Zeit oft nicht." Allerdings gehe sie einmal im Jahr zum Skifahren mit einer Freundin. "Aber natürlich erst nach der Fastnacht." Und sie lese gerne, vorzugsweise Fantasy-Bücher oder auch mal einen Liebesroman.

Im Gespräch ist die junge Frau unkompliziert und selbstbewusst. "Ja, ich bin offen und ein positiver Mensch", sagt sie über sich selbst. Der Elferratspräsident nickt: "Man kann mit ihr Pferde stehlen. Sie ist für jeden Spaß zu haben." Wenn die Kälble andere Vereine besuchen, sei Sina stets mittendrin. "Schüchtern ist sie nicht."

Ihre "Bewerbung" um das Amt der Regentin kam zeitlich passend: Der traditionsreiche Familienbetrieb in Friedrichsfeld, "Fensterbau Schuler" feiert sein 111-jähriges Jubiläum. Für Fastnachter ein magisches Datum. Auch der Kälble-Elferrat blickt in dieser Kampagne auf seine 55-jährige Geschichte zurück. Diesem Ereignis ist auch der diesjährige Vereinsorden gewidmet.

So repräsentiert Sina Schuler nicht nur als amtierende Lieblichkeit den Edinger Fastnachtsverein, sondern ein stückweit auch den alteingesessenen Handwerksbetrieb, der sie ebenfalls unterstützt, wo es geht.

In ihre Rolle als Prinzessin schlüpft Sina mit einer Kleiderauswahl von drei Roben in Hellgrün, Türkis und einem Rot im Ton der Vereinsfarbe der Kälble. "Und natürlich habe ich auch ein schwarzes Kleid fürs Heringsessen." Das muss sein, um der Trauer um die bald abberufene Fastnacht Rechnung zu tragen. Aber zuvor kann man mit Prinzessin Sina I. und ihrem Narrenvolk noch einmal kräftig feiern.

Info: Für Samstag, 30. Januar gibt es noch Restkarten zur großen Narrensitzung in der Pestalozzi-Halle, Beginn 19.33 Uhr Tags darauf, am 31. Januar, findet ab 14.11 Uhr an selber Stelle der Kinderfasching statt. Bereits am 10. Februar nehmen die Narren Abschied von der fünften Jahreszeit: Das Heringsessen beginnt um 19.33 Uhr in der Pestalozzi-Halle.