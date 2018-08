Edingen-Neckarhausen. (nip) Kandidiert er wieder oder nicht? Diese Frage, die viele Bürger in den vergangenen Monaten und Wochen beschäftigte, beantwortete Bürgermeister Roland Marsch jetzt im Rahmen des Blumenschmuckwettbewerbs: "Ich werde mich für eine vierte Amtsperiode nicht mehr bewerben." Seine dritte Amtszeit endet am 1. Dezember 2015, zwei Wochen später, am 16. Dezember, wird der Sozialdemokrat 60 Jahre alt. Am Ende einer weiteren achtjährigen Amtsperiode wäre Marsch bei seiner Wiederwahl dann 68 gewesen.

"24 Jahre sind genug", sagte er in seinem Schlusswort beim Heimatabend. Im kommenden Jahr feiert Edingen-Neckarhausen ein Doppeljubiläum: 1250 Jahre urkundliche Ersterwähnung von Edingen im Lorscher und 40 Jahre Gemeindefusion. "24 Jahre von 40 habe ich an maßgeblicher Stelle mitgestaltet und ich habe das gern gemacht", sagte Marsch. Seine Arbeit habe ihm Freude gemacht und tue das auch heute noch. "Ich werde zudem mit ganzer Kraft für ein gelungenes Jubiläumsjahr arbeiten. Und ich danke allen, die mich unterstützt haben. Aber ich werde nicht mehr kandidieren." Das habe er auch so mit seiner Frau Andrea abgesprochen. Nun bleibe Zeit für alle, einen geeigneten Nachfolger zu finden: "Die Bürger haben dann die Wahl."

Für manche im Publikum kam seine Ankündigung überraschend; die Spekulationen waren in letzter Zeit ins Kraut geschossen, jede von Marsch besuchte oder nicht besuchte Veranstaltung als Zeichen gedeutet worden.

Nun werden sich Parteien und Wählervereinigungen Gedanken machen und Kandidaten in Stellung bringen. Eine erste Weichenstellung Richtung Termin erfolgt am kommenden Mittwoch, 26. November in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats. Die Verwaltung schlägt den Sonntag, 18. Oktober 2015 als ersten Wahltermin vor. Wenn in diesem ersten Wahlgang kein absolutes Ergebnis zustande kommt, könnte es optional und mit Rücksicht auf die sonntäglichen Feiertage davor und danach am 8. November einen zweiten Durchgang geben.

Marsch selbst wurde am 13. Oktober 1991 im zweiten Wahlgang zum ersten Mal Bürgermeister der Doppelgemeinde. Der Odenwälder war zuvor beim ZDF tätig und konnte damals die Mitbewerber Wolfgang Ding, Walter Götz und Gerd Brecht (Grüne) von der Stimmenanzahl gesehen hinter sich lassen. Eine besondere Situation seinerzeit, denn Wolfgang Ding hatte die Empfehlungen der FDP und der CDU in Edingen, während die Neckarhäuser Christdemokraten sich für Walter Götz ausgesprochen hatten.

Auch zwei weitere Kandidaturen 1999 und 2007 gewann Marsch im ersten Durchlauf, zuletzt jedoch knapp mit 50,9 Prozent gegen die Mitbewerber Ulf Wacker, Erwin Hund und Cem Özdemir. Zwei Einsprüche nach der Wahl verzögerten damals Marschs offiziellen Amtsantritt, wurden letztlich aber abgewiesen.