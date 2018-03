So gut besucht wie selten war die Generalversammlung des Comité de Jumelage in Plouguerneau, an der auch eine IGP-Delegation aus Edingen-Neckarhausen teilnahm. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Plouguerneau/Edingen-Neckarhausen. Eine vierköpfige Delegation der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP) Plouguerneau-Edingen-Neckarhausen e.V. um Vorsitzende Barbara Rumer und Ehrenvorsitzenden Erwin Hund nahm teil an der diesjährigen Generalversammlung ihrer Partnerorganisation, dem Comité de Jumelage in Plouguerneau. Es war eine selten gut besuchte Versammlung, in der zunächst lebhaft und emotional Änderungen der bisherigen Satzung besprochen wurden.

Bei der Generalversammlung in der Bretagne ging es unter anderem um die Zusammensetzung des Präsidiums und eine Neugestaltung der Mitgliedschaft im Comité über eine Karte und einen künftig jährlich zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag. Dies waren zwei von mehreren neu geregelten Artikeln der Satzung, die mehrheitlich Zustimmung fanden.

Überraschend groß fiel bei den anstehenden Neuwahlen die Bereitschaft der französischen Freunde aus, sich für die Partnerschaft zu engagieren. Um sieben Köpfe verstärkt, stieg die Zahl der Personen im erweiterten Vorstand des Comités von 16 auf 23, und somit der laut Satzung maximal möglichen Menge. Gleichzeitig teilte der bisherige Vorsitzende Fanch Gac mit, dass er für eine neuerliche Kandidatur zum Präsidenten des Comité nicht mehr zur Verfügung stehe. Nach sechsjähriger Amtszeit werde sich Gac nun ganz auf den jährlich stattfindenden "Salon de bon goût" konzentrieren. Die Neuwahl des Präsidiums wurde um eine Woche verschoben; die Regelung der Nachfolge Gacs ist noch nicht abgeschlossen.

Dass die Gourmet-Messe in Plouguerneau ausgerechnet zeitgleich mit dem Neckarhäuser Gemeindefest "Rund ums Schloss" über die Bühne geht, bedauert Barbara Rumer sehr. Denn das bedeute letztlich, dass die beiden Partnerschafts-Organisationen an diesem Termin in ihren Heimatgemeinden eingebunden seien und nicht an der jeweils anderen Veranstaltung teilnehmen könnten, sagte sie. Dennoch wolle man versuchen, es im kommenden Jahr möglich zu machen.

Die Vorsitzende der IGP hält generell eine engere Zusammenarbeit der Partnerschaftsvereine und somit eine Intensivierung der Beziehungen zwischen Plouguerneau und Edingen-Neckarhausen für wünschenswert. Darauf zielen beispielsweise neue Formen einer gemeinsamen Jugendarbeit, die Rumer bei der Generalversammlung ansprach. Diese betreffen vor allem Austausch und Arbeitsaufenthalte. Um künftige Ziele zu definieren, soll nun im Frühjahr die schon lang angedachte Zusammenkunft beider Präsidien an einem dritten Ort stattfinden.

Während der Versammlung ließ Rumer kurz das Jahr Revue passieren: Publizist Alfred Grosser nahm die Ehrenmitgliedschaft der IGP an und der langjährige Vorsitzende Erwin Hund trat von seinem Amt zurück. "Eine schwierige Situation für uns", sagte Rumer, die ihrem Vorgänger herzlich dankte. Hund selbst wurde in einer anderen Sitzung der IGP zum Ehrenvorsitzenden ernannt, und erhielt kürzlich für seine außerordentlichen Verdienste um die Partnerschaft die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg (siehe weiteren Bericht in der RNZ).