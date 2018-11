Einer der bisherigen Strom-Dachständer auf einem Haus an der Ecke Wilhelmstraße/Anna-Bender-Straße. Foto: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (nip) Fast genau vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat die Neuvergabe der Stromkonzessionen und die Gründung einer Netzverpachtungsgesellschaft mit der EnBW REG AG und der MVV Energie AG beschlossen. Beschlusslage war auch, dass im Gesellschaftsvertrag die Option zur Aufnahme weiterer Geschäftsfelder sowie die Umwandlung der Netzverpachtungs- in eine Netzbetreibergesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt möglich bleiben müssen.

Nach mehreren Debatten über die Gründungsmodalitäten und der Diskussion über die Vertragsentwürfe sowie einer begleitenden rechtlicher Beratung lag dem Gemeinderat am Mittwoch die "Endversion" der Vertragsentwürfe vor.

Wie bereits in ihrer Haushaltsrede im Februar angekündigt, versagte die CDU der rückwirkenden Gründung einer Netzverpachtungsgesellschaft zum ersten Januar 2014 die Zustimmung. "Belassen wir es doch bei dem Konzessionsvertrag wie bisher, da haben wir sichere Einnahmen und null Risiko", argumentierte Fraktionssprecher Gerhard Hund. Nach den negativen Erfahrungen mit der gemeindeeigenen Bau- und Grundstücks GmbH und bei der rechtlichen wie technischen Komplexität des Themas sehe die CDU das Risiko auch in personeller Hinsicht gegenüber dem Nutzen als zu hoch an.

Es sei schade, betonte Michael Bangert (SPD) mehrfach, dass die CDU so wenig Zutrauen in die kommunale Selbstverwaltung habe und bei der Netzverpachtungsgesellschaft, die die SPD als "Brücke" sehe, nicht mitgehe. "Wenn wir uns Einfluss sichern wollen, ist die Netzverpachtungsgesellschaft der erste Schritt." Und die Kommune betreibe das Netz ja nicht und habe das auch nicht vor, erklärte er einigermaßen ironisch, was Hund später in Harnisch brachte. Bei der Wasserversorgung sei man ja längst diesen Weg gegangen, nun sei es bei der Stromversorgung ähnlich, meinte Klaus Merkle (UBL). Offenbar würden die Begriffe Netzverpachtung und Netzbetrieb ein wenig durcheinandergewirbelt. Man müsse hier den Mut haben, neue Wege zu gehen.

Ein wenig Wahlkampf klang auch in Gerd Brechts (Grüne) entrüsteter Replik auf Hunds Argumentation durch. Diese sei enttäuschend, und zum Thema Nachhaltigkeit und ökologischer Energiepolitik habe er gar nichts von der CDU gehört. "Am Beispiel der Schönauer "Stromrebellen" erwähnte Brecht, dass eine Gesellschaft auch erfolgreich ein Netz betreiben könne.

Mehrheitlich beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung am Ende mit der Vertragsunterzeichnung. Die Laufzeit endet analog zum Konzessionsvertrag am 30. Juli 2033 mit Sonderkündigungsrecht in 2023 und 2028.

Die Netzverpachtungsgesellschaft wird in Form einer GmbH & Co. KG gegründet; die Gemeinde ist mit 52 Prozent an der Gesellschaft beteiligt, die Mitgesellschafter erhalten jeweils 24 Prozent. Das Sachanlagevermögen beträgt rund 1,9 Millionen Euro, der Eigenkapitalanteil liegt bei rund 808.000 Euro. Das bedeutet, dass die Kommune rund 420.000 Euro Eigenkapital über ein Darlehen aufbringen muss.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Bürgermeister sowie je einem Vertreter von EnBW und MVV, der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern: Dem Bürgermeister, vier Fraktionsvertreter sowie je zwei von EnBW und MVV. Beide Unternehmen übernehmen zudem die technische und kaufmännische Geschäftsführung auf zwei Jahre.