Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Wasserturm Edingen-Neckarhausens wird zum Leuchtturm - wenigstens im kommenden Jahr, wo das Wahrzeichen der Kommune, das eigentlich im Ergelweg auf Heidelberger Gemarkung liegt, zum Doppeljubiläum beleuchtet werden soll. Rund 10.000 Euro hat der Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" (WVV) dafür veranschlagt. Das hat der Verbandsvorsitzende, nämlich Edingenen-Neckarhausens Bürgermeister Roland Marsch, jetzt in der Verbandsversammlung mitgeteilt.

Überhaupt nahm das Thema "Wasserturm" in der kleinen Runde, in der Vertreter von Wasserrechtsamt und Gesundheitsamt fehlten, breiten Raum ein. Im Oktober 2012 hatte der WVV eine Bauwerksuntersuchung mit Zustandsaufnahme der Stahlbetonteile des 1908 erbauten und 42 Meter hohen Turms in Auftrag gegeben. Das Ergebnis legte das Ingenieurbüro Holzapfel, Rüdt & Partner einen Monat später vor. Zur Planung weiterer Sanierungsschritte waren auch Untersuchungen zur Statik erforderlich.

Das Fazit, das Christoph Grünewald vom Stuttgarter Ingenieurbüro nun gab, bestätigte Marschs Einschätzung, dass die Standfestigkeit des Turms nicht gefährdet ist. Öffentliche Besichtigungen könnten aber aufgrund heutiger Sicherheitsanforderungen nicht stattfinden. Nun müsse man Sanierungsabschnitte konzipieren und "kostenmäßig benamen". Schließlich stelle sich die Grundsatzfrage, wie man mit dem Turm umgehen solle. "Wenn wir ihn erhalten wollen, müssen wir in den nächsten Jahren Geld in die Hand nehmen." Einmütig verabschiedete die Versammlung mit Vertretern von Gemeinderat, Verwaltung sowie MVV Mannheim und Stadtwerke Heidelberg den Wirtschaftsplan für 2015.

Die fürs zweite Halbjahr vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 180.000 Euro ist der Erneuerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Förderung von Grundwasser geschuldet. Das Wasserrecht läuft nach 30 Jahren in 2015 aus; der Rhein-Neckar-Kreis verlangt für die Erneuerung eine Gebühr von 150.000 Euro, weitere 30.000 Euro fallen im Rahmen der Beantragung inklusive einer Grundwassersimulation sowie naturschutzfachlicher, biologischer und hydrotechnischer Untersuchungen an, mit denen die MVV betraut ist. Tröstlich sei, dass die Zinsen für Darlehen aktuell niedrig seien, erklärte Verbandsvorsitzender Marsch. Die Laufzeit des Kredits orientiere sich an derjenigen des neuen Wasserrechts.

Auch die Jahresrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013 mit einer Bilanzsumme von knapp 816.000 Euro und einer Gesamtförderung von 1,56 Millionen Kubikmeter Wasser wurde anerkannt. Der bisherige Plan für 2014 verlaufe erwartungsgemäß, so Marsch weiter. Auch bei der Fördermenge gebe es kaum Schwankungen; sie tendiere höchstens leicht nach unten, sei zugleich aber vor allem wetterabhängig.

Die Wasserqualität war auch 2014 gleichbleibend gut, die Nitratwerte erfreulich. Ein "Standardpunkt" seit 2004, in dem die Sanierung der Wasserversorgungsschächte des Verbandes begann: In diesem Jahr sind dafür 30.000 Euro vorgesehen. Insgesamt investierte der WVV bis dato rund 310.000 Euro in seine Schachtbauwerke. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes wählte die Versammlung erneut Hans Stahl auf weitere drei Jahre.