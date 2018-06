Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Wir haben in letzter Zeit große Probleme", sagt Kunibert Kusch, Vorsitzender des Sportkegelclubs in Edingen-Neckarhausen (SKC). Nicht in sportlicher, auch nicht in personeller Hinsicht - hier läuft alles rund für den Verein, der sich 2011 von der Fortuna löste und seit der Saison 2012/2013 als eigenständiger Verein im Badischen Kegler- und Bowlingverband spielt. "Wir haben uns sportlich kontinuierlich weiter entwickelt", sagen Kusch und seine Vorstandskollegen Heiko Reutemann (erster Sportwart) sowie Philipp Kusch (zweiter Sportwart und Schriftführer).

Die erste Mannschaft stieg in die Bezirksliga I auf, die Zweite errang bereits eine Meister- und Vizemeisterschaft. "Wir haben zwei gute Mannschaften mit entsprechenden Ersatzspielern und Spielerinnen zusammen. Zu Saisonbeginn 2015/2016 haben sich zwei neue Kegler angeschlossen", so Kusch.

Hilferuf an Stadt und Räte bleibt unbeantwortet

Doch durch den Umbau der Gaststätte zur Mensa und den damit verbundenen Wegfall der Kegelgaststätte unter der Pacht von Heidi Daub, hat der SKC keine Bewirtungsmöglichkeiten mehr. Bei 19 Heimspielen von September bis April ist das keine Option: "Die Mannschaften sind von neun Uhr morgens bis spätnachmittags auf den Bahnen. Wir müssen doch wenigstens Getränke und eine Kleinigkeit zum Essen anbieten können", sagen die Sportwarte.

Im Vorfeld der Umbauarbeiten zur Mensa-Zwischenlösung sei dem Club versprochen worden, er sei davon nicht betroffen. "Das stimmt aber nicht", so Kusch. Also habe man Bürgermeister Roland Marsch eine einfache und kostengünstige Lösung unterbreitet: Dabei wäre eine Umkleidekabine ohne Dusche umfunktioniert und in die angrenzende Duschkabine eine Trennwand eingebaut worden. So hätte der SKC Platz gewonnen, um die Bewirtung selbst auf die Beine zu stellen. "Wir hätten auch beim Umbau mitgeholfen", sagt Kusch. Aber ihr Vorschlag sei vom Bürgermeister abgelehnt worden und kam offenbar erst gar nicht in einer der Gemeinderatssitzungen zur Sprache.

Mittlerweile hat der Club einen zweiten Brief an Marsch und die Gemeinderäte geschrieben, weil auf den ersten keine Reaktion erfolgt sei. "Das ist quasi ein Hilferuf, weil sich nichts tut, bis auf das Angebot vom Bürgermeister, uns einen größeren Getränkekühlschrank hinzustellen. Der einzige Lichtblick in dieser Situation, aber er ist auch noch nicht da." Am 13. September beginnt die neue Runde: "Es wäre peinlich, wenn dann keine Möglichkeiten da wären, die Gäste zu bewirten."

Ein weiteres gravierendes Problem sei die Belüftung, die kaum funktioniere. Bislang habe der Verein beim Benutzen der Kegelbahnen die Türen zur Großsporthalle und zum Gang in die frühere Kegelgaststätte öffnen können, um frische Luft hereinzulassen. Das gehe jetzt nicht mehr, denn die Tür zur künftigen Mensa sei zu, die Sporthalle allein liefere zu wenig Sauerstoff. Bei den Umbauarbeiten habe der Verein gebeten, etwas zu unternehmen, die Belüftung entweder zu reparieren oder zu erneuern.

Immerhin sei kürzlich eine Grundreinigung der Kegelbahnen erfolgt. Nun hoffe man sehr, dass dies künftig turnusgemäß und kontinuierlich erfolge. Nicht wie in der vergangenen Saison, wo gar nicht gereinigt wurde. Kusch: "Wir hatten angeboten, die Bahnen mit den nötigen speziellen Mitteln selbst zu reinigen. Das wurde auch abgelehnt." Auf Nachfrage hätte der SKC keine Antwort bekommen, wie oft die Bahnen laut Werkvertrag mit der Putzfirma sauber gemacht werden sollen. "Da sind ja nicht nur wir drauf, sondern auch Freizeit- und Hobbykegler."

Auch für diese wünscht sich der Club ordentliche Bedingungen, wie sie Fußballer, Handballer, Turner, Schützen und andere Sportler auch hätten. Oftmals habe man der Gemeinde Unterstützung angetragen, um sie personell und finanziell zu entlasten. "Wir bringen uns ein, machen mit bei Rund ums Schloss, bei der Kerwe oder den Sommertagszügen", sagt Heiko Reutemann. Auch beim großen Jubiläumsfestwochenende Ende Juli war der SKC beim "Tag der Vereine" dabei mit seiner selbst gebauten Tischkegelbahn. "Wir wollen doch in der Gemeinde bleiben, hier unseren Sport ausüben und uns präsentieren", sagt Sportwart Heiko Reutemann.

Der SKC hat jetzt Verwaltung und Gemeinderäte zum Rundenauftakt am 13. September eingeladen. Damit diese sich beim Heimspiel direkt selbst ein Bild von der Situation machen können.