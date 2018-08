Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Im Gespräch mit der RNZ ließ Roland Marsch das Jahr 2013 Revue passieren. Dabei ging es unter anderem um die neue Ganztagsgrundschule in Edingen, Kontroversen bei Bebauungsplänen - und um einen "arbeitsunfähigen" Gemeinderat.

Herr Bürgermeister Marsch, ein weiteres Jahr in der politischen Gemeinde Edingen-Neckarhausen ist vergangen. Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben?

Zwei Highlights waren das Internationale Deutsche Turnfest, an dem wir beteiligt waren, und das große Partnerschaftsjubiläum im Sommer. Das waren zwei Großereignisse "außer der Reihe", bei denen sich die IGP und unsere Turnvereine in besonderem Maße eingesetzt haben und damit auch den Namen und die besondere Gastfreundschaft unserer Gemeinde erneut weit über die Region bekannt gemacht haben.

Stichwort Partnerschaftsjubiläum: Da hatte es ja im Vorfeld im Zusammenhang mit der Einladung einer polnischen Delegation Verwerfungen gegeben, die zum Rücktritt des IGP-Vorsitzenden Erwin Hund geführt haben.

Das wird gemutmaßt. Ich war vom Rücktritt Erwin Hunds genauso überrascht wie alle anderen und habe seine Entscheidung bedauert. In Anerkennung seiner Verdienste habe ich ihn für die Verleihung der Stauffermedaille des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land Baden-Württemberg vorgeschlagen, mit der er ja auch geehrt wurde.

Die Pestalozzischule in Edingen ist seit diesem Jahr eine betreute Ganztagsgrundschule. Wie sind die ersten Erfahrungen?

Mit der Einrichtung der Ganztagsbetreuung haben wir in diesem Jahr einen weitreichenden Beschluss umgesetzt. Wir sehen jetzt schon, dass das von den Schülern und Eltern sehr gut angenommen wird. Bei der Beteiligung der Vereine sind wir gut besetzt, und auch das Jugendzentrum ist eingebunden. Vor allem wurde deutlich, dass mit dem Ganztags-Betreuungsangebot doch ein erheblicher Mehraufwand verbunden ist. Dieser wird zum Teil von den Vereinen, zum Teil von der Schule selbst, aber auch von der Gemeinde abgedeckt. Die Akzeptanz ist sehr gut, zwei von drei Klassen sind dabei. Vor allem sieht man, dass sich die Zahl der Kinder, die dort zu Mittag essen, deutlich erhöht hat. Das zeigt uns schon jetzt unsere Kapazitätsgrenzen. Wir hoffen, dass wir die Essensituation - Stichwort Mensa - kurzfristig verbessern können. Das wird im nächsten Jahr das Thema sein. Bei der Kleinkinderbetreuung sind wir mit rund 40 Prozent Abdeckung übrigens auch ganz gut aufgestellt, aber auch das kann noch besser werden.

Bleiben wir im sozialen Bereich. Die Gemeinde musste sich wie zuletzt in den 1990er Jahren erneut verstärkt mit der Asylproblematik befassen.

Man kann das Thema nicht oft genug betonen: Wir sind verpflichtet, den Menschen, die Schutz suchend zu uns kommen, zu helfen und sie auch unterzubringen. Und es werden mehr werden. Hinzu gekommen sind mit der sich vergrößernden Kluft zwischen Arm und Reich - die auch in der Gemeinde zu spüren ist - Menschen, die obdachlos werden. Hier ist die Entwicklung teilweise beängstigend. Wir mussten die Menschen schon in Hotels unterbringen. Wir müssen für über zehn Personen Wohnraum schaffen.

Apropos Wohnraum: Wie steht's um den Bebauungsplan "Wohnen und Freizeit in Neckarhausen"?

Auch hier hat es ja wegen Fragen der Flächenkompensation etwas gestockt. Mit dem Bebauungsplan Hilfeleistungszentrum mit Sport- und Freizeitfläche bietet sich nun langfristig auch eine denkbare Perspektive für unsere beiden Hundesportvereine. Die "Viktoria" hat ja bereits erklärt, dass sie ins Sport- und Freizeitzentrum umziehen möchte, der Turnverein Neckarhausen will auf das Gelände des Kleintierzuchtvereins umziehen. Diesem wurde im Zuge der Weiterentwicklung der Pachtvertrag gekündigt. Dort ist auch der Neubau der Sporthalle geplant. In Sachen Hilfeleistungszentrum sind wir ja auch einen großen Schritt weiter gekommen, nachdem wir jetzt den Beschluss über den Bebauungsplan und den Standort gefasst haben. Das hat sich leider durch diese aus meiner Sicht unsägliche Debatte um die Flächenkompensation um mindestens ein halbes Jahr verschoben.

Mit dem Thema MUK hat sich der Gemeinderat ebenfalls lange beschäftigt.

Da gab es einige, die eine ökologische Wende in Edingen-Neckarhausen durch den Bebauungsplan "Neuordnung im Berlich" erreichen wollten. Ich bin froh, dass der Plan jetzt soweit auf den Weg gebracht wurde, und damit bei der MUK GmbH Arbeitsplätze nachhaltig gesichert werden können.

Zum 1. Januar sollte eigentlich die Netzbetreibergesellschaft "in Betrieb" gehen. Sind die Verträge bereits beschlossen?

Wir haben das Thema in mehreren Sitzungen behandelt und im Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst. Im Januar werden wir uns auch im Verwaltungsausschuss noch mal damit befassen. Auf Verwaltungsebene sind wir uns einig mit EnBW und MVV. Unsere Aufgabe wird nun sein, den Gemeinderat auf den neuesten Stand zu bringen, was im Januar geschehen wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir dann im Februar oder März die Verträge im Gemeinderat beschließen können - auch rückwirkend zum 1. Januar.

Kommt die Pflasterung der Hauptstraße vor dem Schloss?

Wir haben hier einen Dissens zwischen der Auffassung des Gemeinderates und der Auffassung des Landratsamtes. Der Gemeinderat wünscht sich eine Pflasterung des Schlossvorplatzes, das Landratsamt tut sich damit schwer. Wobei vereinbart ist, dass zu diesem Thema im Frühjahr noch einmal ein Gespräch mit den Fraktionen und dem Landrat stattfinden soll. Vielleicht finden wir da doch noch einen Weg.

Und wie sieht es eigentlich bei der Fischkinderstube aus?

Da haben wir ja nun die Genehmigung und auch 200.000 Euro von den Anglern der Rhein-Neckar-Pachtgesellschaft zugesagt bekommen. Die Gemeinde will das Grundstück zur Verfügung stellen - immerhin auch mit einem Wert von 200.000 Euro, und das Land hat erklärt, 50 Prozent zu bezahlen. Für das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 2,2 Millionen Euro fehlen halt immer noch eine knappe Million Euro. Alle begrüßen dieses Projekt - vom Minister angefangen über unsere Bundes- und Landtagsabgeordnete bis hin zum Nachbarschafts- und Regionalverband. Es ist ja ein regionales Projekt am unteren Neckar, das von der EU und vom Land im Rahmen der Wasserrechtsrichtlinie gefordert ist. Wir haben jetzt vereinbart, in einem weiteren konstruktiven Gespräch mit Vertretern des Nachbarschaftsverbandes und mit dem Planungsbüro eine Realisierung in einzelnen Bauabschnitten zu prüfen. Dazu wird es im Januar ein Gespräch geben.

In Neckarhausen geht's rund, wie steht es denn um den Kreisel?

Da liegen wir mit den Arbeiten besser als im Plan und sind mit den "Rohbauarbeiten" fertig. Was nun folgt, sind die Detailarbeiten. Das ist wie beim Hausbau: der Rohbau ist gleich fertig, und dann dauert es. Aber es bleibt beim Zeitplan, der Kreisel sollte Ende März/Anfang April fertig sein. Am Schloss ist das Gerüst abgebaut worden, die Sanierung ist damit soweit fertig. Und bis auf den Tordurchgang ist auch die Beleuchtung mit LEDs schon ausgewählt. Auch hier liegen wir im Plan, dann ist die Schlosssanierung innen und außen abgerechnet. Was bleibt, ist, wie gesagt, das Außengelände mit Schlossvorplatz.

Im Sommer sind Sie wegen der fehlenden Kinderbelustigungen bei der Neckarhäuser Kerwe in die Kritik geraten.

Die Kerwe-Kritik war zum Teil berechtigt. Dass Karussell, Süßigkeitenstand und Ähnliches fehlten, hing mit der Festwoche zur Partnerschaft zusammen, die kurz davor stattfand. Es war zeitlich einfach nicht möglich, Schausteller zu bekommen. Wir bemühen uns für nächstes Jahr darum - aber die Schausteller reißen sich wegen der Verdienstmöglichkeiten nicht gerade darum, hierher zu kommen.

Für deutlich mehr Aufregung haben in der November-Sitzung des Gemeinderates die Pläne zur Erneuerung der Autobahnbrücken Friedrichsfeld/Neu-Edingen geführt.

Ich verstehe die Sorgen und Nöte der Anlieger, deshalb hatten wir die öffentliche Infoveranstaltung im Gemeinderat. Aber die Gemeinde hat damit direkt nichts zu tun, Maßnahmeträger ist des Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Pläne liegen zur Einsicht aus, ich hatte angeboten, dass das Regierungspräsidium bei uns im Haus Sprechstunden für Fragen der Bürger abhalten kann. Aber eins ist klar, die Brücken sind in einem schlechten Zustand. Bei der Brücke am Bahnhof kann man das eindrucksvoll an der maroden Armierung sehen.

Im Mai stehen die Kommunalwahlen an. So nach und nach lichten sich in einigen Ratsfraktionen die Reihen der Kandidaten. Hat das Auswirkungen auf die Arbeit im Rat?

Es war für mich selbst überraschend, dass einige nicht mehr kandidieren wollen, so bei der CDU Inge Honsel, Antonio Trezza und Gerhard Hund, bei der sich ja schon Franz Schläfer von der Gemeinderatsarbeit zurückgezogen hat. Auch Lisa Schild und Ulrike Jansen bei den Grünen wollen sich nicht mehr für ihre Parteien aufstellen lassen. Nun werden wir deutliche Veränderungen bekommen, denn es wird einen Neuanfang mit allen Chancen und Risiken sein. Mit den scheidenden Ratskollegen verlieren wir sehr viel kommunalpolitische Erfahrung. Damit einher geht auch sehr viel Arbeit für mich und die Verwaltung, denn den neuen Mitgliedern muss eine Menge an Informationen mit auf den Weg gegeben werden.

Und wann ist der neue Gemeinderat ihrer Erfahrung nach "arbeitsfähig"?

Da ziehen nach der letzten Sitzung des "alten" Gemeinderates im April vorneweg drei Monate ins Land. Dann kommt zunächst die Wahl im Mai, dann die Verabschiedung des alten Rates im Juni und die Verpflichtung des neuen im Juli. Das bedeutet mindestens drei Monate weitgehenden Stillstand.

Herr Bürgermeister, Sie sind gerade 57 Jahre alt geworden und seit dem 9. Dezember genau 22 Jahre durchgängig im Amt. 2015 steht turnusgemäß die nächste Bürgermeisterwahl an. Wissen Sie schon, ob Sie sich erneut zur Wahl stellen werden?

Sie verstehen sicher, dass ich mich jetzt nicht äußere. Ich werde mich dazu zu einem Zeitpunkt im Spätsommer nach den Kommunalwahlen öffentlich erklären.