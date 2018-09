Ein Fahrrad, einen Toaster und Plastikflaschen sammelten die Teilnehmer der Agenda-Putzaktion am vorigen Wochenende in und um Edingen-Neckarhausen ein. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Resonanz auf den Aufruf der Lokalen Agenda zur Putzaktion auf der Gemarkung anlässlich des Jubiläumsprojekts "40 Wege", blieb verhalten. Neben Karin Ameti und Christina Reiß, Organisatorinnen der gut gemeinten Müllsammlung an den Ortseingängen, beteiligten sich mit Hannelore Zorn und Hermann Koch lediglich zwei Bürger. Das war zwar ein wenig schade, doch machte sich die Gruppe unverdrossen auch in kleiner Besetzung beispielhaft ans Werk. "Und bei diesem Wetter macht es doch auch richtig Spaß", fand Reiß.

Am Treffpunkt im Sport- und Freizeitzentrum teilten die Veranstalter Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke aus, die der Bauhof zur Verfügung gestellt hatte. Gemeinsam machten sich fünf der sechs fleißigen Helfer über den Feldweg gen Neu-Edingen auf, um dort Feld und Flur von Plastikflaschen und anderem Unrat zu befreien. In einem großen, sehr verdreckten Gebüsch fanden sich unter anderem ein Fahrrad, ein Toaster und sogar der halbe Unterkiefer eines Schweins. Ein großes Problem waren auch die vielen Hundekothaufen auf den Feldwegen und Wiesen. "Unten am Neckarweg ist es ganz schlimm", bedauerte Ameti.

Derweil befreite Anne-Marie Meinck den Parkplatz am Sport- und Freizeitzentrum vom Müll und hielt ein Auge auf das Chili con Carne, das es im Anschluss geben sollte. "Ich habe mir schon gedacht, dass es so kommen könnte und wollte deshalb mithelfen", sagte Tierarzt Koch. Auch Zorn erklärte die Teilnahme damit, "ab und an etwas Soziales" fürs Allgemeinwohl tun zu wollen.

Gute Gründe, die andere Bürger auch hätten haben können. An der Dopplung mit der Neckaruferreinigung von Anglerverein und Pestalozzi-Schule konnte die mangelnde Teilnahme nicht gelegen haben. Die begann schon am Morgen. Dennoch: "Wir hätten das durchaus zusammenlegen können", sagte Reiß. Doch offenbar wussten die einen nichts vom anderen und auch im Rathaus war nicht aufgefallen, dass zwei Putzaktionen am selben Tag angesetzt waren.