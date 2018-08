Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. "Retten, Löschen, Bergen, Schützen" lauten die vier Aufgaben im bekannten Signet der Freiwilligen Feuerwehr. Am Sonntagabend kam für die Truppe in Edingen-Neckarhausen eine fünfte dazu: "Pumpen, pumpen und noch mal pumpen!" Ein mächtiges Gewitter war kurz nach 19 Uhr über der Doppelgemeinde niedergegangen, mit einem Starkregen, der zahlreiche Keller unter Wasser setzte. Zu 53 Häusern wurde die Wehr gerufen, ein Mammut-Pensum, für das Gesamtkommandant Stephan Zimmer Unterstützung von den Nachbarwehren Ilvesheim und Ladenburg anfordern musste. Dazu gab es Logistik-Flankierung durch die Führungsgruppe des Unterkreises und Brandbereitschaft bei den Kameraden in Dossenheim.

Am frühen Abend verdüsterte sich der Himmel über Edingen-Neckarhausen. Als es schlagartig begann zu regnen, war das für zahlreiche Abflüsse in Edingen, Neckarhausen und Neu-Edingen zu viel. Bald gab es die ersten Anrufe von Hausbesitzern, die der Wassermenge in ihrem Keller nicht mehr Herr wurden. Mit Blick auf die Starkregen-Tendenz dieses Sommers hatte die Edingen-Neckarhausener Wehr erst zwei Tage zuvor "genau dieses Szenario an ihrem regulären Übungsabend durchgespielt", wie Pressewart Hannes Steffen Henn wissen ließ. Entsprechend gut war man vorbereitet.

Gesamtkommandant und Einsatzleiter Stephan Zimmer ließ sofort auf einen eigenen Funkkanal wechseln, um die vielen Einsätze reibungslos koordinieren zu können. Gut 40 Aktive beider Abteilungen standen zur Verfügung; und da der Wolkenbruch zum Glück lokal begrenzt war, konnten auch die Nachbarwehren im großen Umfang helfen. Ilvesheim schickte 20 Mann, Ladenburg rund 10, sodass über 70 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Sämtliche Fahrzeuge mit Pumpe an Bord wurden gebraucht; nonstop fuhren sie mit Blaulicht von einer Adresse zur nächsten.

So wurde ein gefluteter Keller nach dem anderen leer gepumpt, wurde die lange Liste auf dem Flip-Board im Edinger Gerätehaus "abgearbeitet". In der leeren Fahrzeughalle war das Logistikzentrum, wo bei Stephan Zimmer und seinem Edinger Kommandantenkollegen Michael Berger alle Informationen zusammen liefen. Hier konnten sich auch die "guten Kellergeister" nach schweißtreibender Schufterei mit Schläuchen, Tauchpumpen oder Wasserschiebern ein wenig stärken. Klatschnass standen sie mit ihrem Becher Kaffee am Verköstigungs-Tisch, für den spontan die Bäckerei Kapp Brötchen und die Metzgerei Schwab ein paar Ringe Wurst spendierte. Ruck zuck gefuttert, schon ging's weiter, und das fünf Stunden lang bis nach Mitternacht.

Laut Feuerwehr kamen bei dem Unwetter keine Menschen zu Schaden, doch in den Kellern entstand zum Teil hoher Sachschaden. Schön war bei einigen Einsatzorten die nachbarschaftliche Solidarität. Manch einer legte erst die eigenen vier Wände trocken, um dann gleich nebenan mitzuhelfen. Und auch für die Feuerwehr-Truppe war es eine positive Bestätigung, wie Kommandant Zimmer resümierte: "Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren des Unterkreises und über die hohe Motivation aller ehrenamtlichen Einsatzkräfte."