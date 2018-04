Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Ein 47 Jahre alter Cabriofahrer erlitt am Dienstag schwere Verletzungen, als sich die Motorhaube seines Autos löste und ihn am Kopf verletzte. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 9.15 Uhr auf der Kreisstraße von Neckarhausen Richtung Mannheim-Seckenheim unterwegs. Plötzlich löste sich aus noch ungeklärter Ursache die Motorhaube seines Mercedes, klappte hoch und traf den Mann am Kopf. Das Auto kam von der Straße ab , fuhr durch einen Getreideacker und blieb nach 150 Metern etwa stehen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle, unter anderem durch den Notarzt eines Rettungshubschraubers, wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Der Mercedes, an dem geringer Sachschaden entstand, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Mannheim übernommen.