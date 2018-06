Der Gemeinde entstehen noch Kosten durch die Werkrealschule Unterer Neckar in Ladenburg. Foto: Hofmann

Edingen-Neckarhausen. (joho) Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung einstimmig beschlossen, sich nicht an den geplanten Investitionen Ladenburgs für die Umwandlung der Werkrealschule in eine Ganztagsschule zu beteiligen. Hintergrund ist die Auflösung der Vereinbarung mit der Stadt und der Gemeinde Ilvesheim über Einrichtung und Unterhalt der Werkrealschule zum Ablauf des Schuljahres 2013/14.

"Logisch", kommentierte Inge Honsel die Entscheidung knapp, und sprach damit für den gesamten Rat. Die Vereinbarung zum Unterhalt und Betrieb einer Werkrealschule war im November 2011 getroffen worden. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen wurde bereits zum Start der Werkrealschule an der Außenstelle Neckarhausen nur eine jahrgangsgemischte Klasse 5/6 gebildet. Seit dem Schuljahr 2011/2012 werden an der Außenstelle der Werkrealschule an der Graf-von-Oberndorff-Schule überhaupt keine Schüler mehr unterrichtet.

Der Gemeinderat hatte in der Folge beschlossen, die freien Räume anderweitig zu nutzen und die öffentlich-rechtliche Vereinbarung einvernehmlich zum Ablauf des Schuljahres 2011/2012 aufzulösen. Da dem seitens der Stadt Ladenburg nicht entsprochen wurde, kündigte die Gemeinde die Vereinbarung zum Ablauf des Schuljahres 2013/2014.

Im Mai informierte die Stadt Ladenburg über die geplante Umwandlung und den Ausbau der Werkrealschule zur Ganztagsschule zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 und bat um Zustimmung zu den baulichen und sonstigen Auswirkungen dieser Entwicklung in finanzieller Hinsicht.

Daran wird sich Edingen-Neckarhausen vor dem Hintergrund der Auflösung der Vereinbarung nicht beteiligen. Allerdings muss die Gemeinde wegen der Auflösung für die Schuljahre 2012/13 und 2013/14 jeweils noch etwa 13 000 für die Werkrealschule aufbringen.