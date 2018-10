Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Der Aufschrei kommt zu spät: "Wir sagen: Nein, denn unser Juz 13 soll bestehen bleiben", sagt der Jugendrat des Jugendzentrums. "40 Jahre Jugendzentrum und jetzt an die Luft gesetzt? Wir protestieren!", sagt der Förderverein Offene Jugendarbeit in Edingen-Neckarhausen (Foen). In zwei offenen Briefen an Bürgermeister Roland Marsch und die Gemeinderäte treten die Jugendlichen und ihre Unterstützer gegen die Umnutzung eines Teils der Juz-Räume als Mensa ein. Vergeblich: "Es ist beschlossen vom Gemeinderat", sagt Marsch.

Entsetzen und Enttäuschung

Hintergrund der Briefe ist die Vereinbarung zu einer Übergangslösung für die Mensa der Pestalozzi-Schule in Edingen, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung getroffen hat. Bis eine neue Mensa entsteht, sollen die Kinder von September an in der zu sanierenden Gaststätte "Bei Heidi" und Räumen des benachbarten Jugendzentrums essen. Wie viel Platz dafür im Jugendzentrum wegfallen wird, steht noch nicht fest.

"Mit großem Entsetzen haben wir festgestellt, dass das Jugendzentrum Edingen-Neckarhausen wieder einmal als Behelfsunterkunft für andere Institutionen herhalten soll", heißt es im Brief des Foen. "Wir sind etwas sauer", sagt Vorsitzender Walter Heilmann, "dass wir vorher nicht einbezogen wurden." Auch Sozialpädagoge Werner Kaiser, der das Jugendzentrum leitet, wusste nichts von der nun angedachten Lösung: "Man hat mich nicht informiert, es sollen irgendwelche Pläne ausgelegen haben, die habe ich aber nicht gesehen." Die Jugendlichen seien "genauso gebügelt" gewesen wie er, als sie vom Vorschlag des Gemeinderats hörten.

"Gerade erst haben wir für circa 1500 Euro das Juz wunderschön renoviert", heißt es im Brief des sechsköpfigen Jugendrats. Die Jugendlichen, zwischen zwölf und 15 Jahren alt, wollen "keine Einschränkungen hinnehmen" und sie wollen wegen der Mensa "nicht ständig mit Essensgeruch belästigt" werden.

"Die Räte haben sich nicht klar gemacht, wie die Räumlichkeiten vor Ort sind", sagt Heilmann vom Foen. Er sieht ein Problem, die Räume im Juz mit denen in der Kegelgeststätte zu verbinden. Denn die Werkstatt, die "Bei Heidi" am nächsten liegt, sei "ziemlich verbaut": "Da ist kein Platz, um Tische für eine Mensa zu stellen", so Heilmann.

Am einfachsten zu nutzen sei der sogenannte Disko-Raum, der aber liegt weiter hinten einen Flur entlang. Oder der Computer-Raum. Das aber würde bedeuten, dass die Jugendlichen das Juz nicht mehr nutzen könnten, wie bisher. Tischtennisplatte, Computer, Sitzecke, Billardtisch, all das würde wegfallen. Stattdessen gäbe es Tische und Stühle. "Das kann und wird so nicht funktionieren", schreibt der Förderverein, "das Juz würde an Attraktivität einbüßen". Die Einrichtung würde "uninteressant" und bisherige Besucher "vergrault". Sozialarbeiter Kaiser befürchtet: "Das erschwert die Arbeit." Bürgermeister Marsch: "Das ist so."

Der Antrag, einen Teil der Räume des Juz als Übergangslösung für eine Mensa zu nutzen, kam von CDU und Unabhängiger Bürgerliste. "Ich habe bereits bei der Beschlussfassung des Gemeinderats darauf hingewiesen, dass die Nutzung der Räume des Juz dadurch beeinträchtigt wird", sagt Marsch, "aber die Mehrheit aus CDU und UBL hat das so gewollt".

"Wir sind enttäuscht, dass Sie unsere Vorstellungen bis jetzt so wenig einbezogen haben", heißt es in dem Brief des Jugendrats. Gerade weil die Jugendlichen "schon einiges für die Gemeinde geleistet" hätten: "Denken Sie nur an unsere Einsätze beim Lebendigen Neckar, dem Fest der Kulturen, dem Kinderweihnachtsmarkt." Genutzt hat es ihnen nichts.

Der Foen fragt: "Wie kann man Jugendliche zu respektvollen, verständnisvollen, kooperativen und integren Persönlichkeiten erziehen, wenn ihnen genau diese Haltungen von den Erwachsenen nicht entgegengebracht werden?"