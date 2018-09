Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Es ist eine "unendliche Geschichte" in Edingen-Neckarhausen, die auch beim Besuch von Regierungspräsidentin Nicolette Kressl am Donnerstag zur Sprache kam: Der Radwegebau. Gemeinsam mit Kressl versuchten die Vertreter der Stadt eine Lösung des Problems zu finden.

Es sei besonders die Radwegeführung entlang der Speyerer Straße und der L 637 Richtung Seckenheim, die Sorge bereite, stieg Bürgermeister Roland Marsch in das ungeliebte Thema ein. Der Radweg an der L 597 sei nicht ganz ungefährlich und ende zudem am Friedhof, so Marsch. Pläne zur Weiterführung existierten seit 15 Jahren, es sei "eine schöne Abrundung", jetzt die geplante Wegeführung am Friedhof entlang und durch die Straße "Am Schlosspark" umzusetzen. Die Regierungspräsidentin zeigte sich dem Vorhaben gegenüber durchaus aufgeschlossen, allerdings sei dazu noch Grunderwerb nötig, und die Finanzierung müsse sichergestellt werden. Zudem gelte es, die Planungen zu aktualisieren.

Eine schnelle Lösung für diesen Radweg indes forderte Bauamtsleiter Horst Göhrig. Es hagele ständig Beschwerden seitens der Bürger wegen der schlechten Sicherheitslage für Radfahrer, erklärte er. "Wir doktern seit zwei Jahren daran herum und waren schon drei mal mit der Verkehrsbehörde vor Ort", so Göhrig weiter. Bereits Mitte November stehe schon wieder der nächste Ortstermin im Rahmen der Verkehrstagefahrt auf dem Programm. Die einzige Möglichkeit, endlich Sicherheit zu schaffen, sei die Fortführung des Weges bis zur Straße "Am Schlosspark", so der Bauamtsleiter. Marsch beschwichtigte: "Es wäre uns schon geholfen, wenn wir eine Perspektive hätten, etwa in der Finanzvorschau", sagte der Bürgermeister. Grunderwerb sei nötig, aber erst dann, wenn man so was wie ein Datum habe, so Marsch.

Ein weiterer Brennpunkt sei der Radweg an der Mannheimer Straße, ein viel befahrener Schulweg, so der Bürgermeister. Hier fehle an entscheidender Stelle der Lückenschluss: Radfahrer seien daher gezwungen, die viel befahrene Straße zu überqueren. Es bestehe schon lange der Wunsch, gemeinsam mit der Stadt Mannheim diesen Zustand zu beheben, berichtete Marsch. "Für eine wohlwollende Prüfung" dieser Frage wäre man dankbar, sagte er in Richtung Regierungspräsidentin. Hierzu solle 2016 die Planung anlaufen, sagte Kressl, aber ebenfalls unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Kressl erläuterte, dass bei der Landesregierung im Grundsatz eine "Prioritätsveränderung" zugunsten des Radwegebaus bestehe. Die Folge aber sei, dass die Anträge zum Radwegebau zugenommen hätten.

Über eine kurzfristige Lösung plädierte hingegen Hans Stahl (UBL-FDP/FWV). Seit Jahren heiße es, die geplante Neckarbrücke komme und somit die Radwege, so der Gemeinderat. Da dies in weite Ferne gerückt sei, sollten wenigstens die Straßenquerungen verbessert werden - etwa mit farblichen Markierungen. "Das ist sinnvoll für die Zeit, in der gar nichts passiert", so Stahl. "Da die Wegeführung auf Mannheimer Gemarkung liegt, brauchen wir eine Instanz, die vermittelt", wandte sich auch Michael Bangert (SPD) an die Regierungspräsidentin.

Beim anschließenden Besuch des Schlosses Neckarhausen gaben die Gemeindevertreter der der Regierungspräsidentin noch eine weitere Bitte mit auf den Weg: Sie möge sich doch für eine Gestaltung des Schlossvorplatzes mit einer gepflasterten Fahrbahn einsetzen.