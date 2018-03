Auf diesem Gelände will die Familie Koch erweitern. Diesem Vorhaben erteilte der Gemeinderat vergangene Woche zum wiederholten Mal eine Absage. Marianne Koch will aber nicht aufgeben: "Wir müssen sehen, wie es sich weiterentwickelt." Foto: Kraus-Vierling/RNZ-Repro

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Sache ist ein wenig komplex: Der landwirtschaftliche Betrieb von Hans und Marianne Koch in der Bahnhofstraße 50 in Edingen soll erweitert werden. Zwei Anträge reichte die Familie hier bereits ein, beide lehnte der Gemeinderat ab. Es geht um die Erweiterung der bestehenden Straußwirtschaft zu einem Gaststättenbetrieb und um den Bau eines Reitbetriebs mit bis zu 58 Pensionspferden.

Der Gemeinderat folgte bei beiden Anträgen seinerzeit der ablehnenden Haltung der Verwaltung. Argumente waren dabei insbesondere die befürchtete Verkehrsbelastung auf einem Weg, der keinen Begegnungsverkehr zulässt, sowie Geruchsemissionen. Das Landratsamt, bei dem beide Bauanträge nebst Gutachten zur Bearbeitung liegen, teilte die Bedenken hinsichtlich des Verkehrsaufkommens, das die Feldwege überlasten dürfte. Vonseiten des Kioskbetreibers am OEG-Bahnhof wurden in der Bürgerfragestunde weitere Befürchtungen geäußert: Die Situation sei jetzt schon schwierig, was Verkehr und Lärm betreffe.

Nun hat die Familie das Verkehrswegekonzept neu überdacht und hierzu auch einen Bauantrag eingereicht. Vorgesehen ist nun, den Feldweg für motorisierten Verkehr zu sperren; durch eine Parkplatzanlage für 75 Stellplätze würde der Begegnungsverkehr von Autos, Fahrradfahrern und Fußgängern auf eine Strecke von 100 Metern verkürzt. Der Verwaltungsvorschlag sah als Kompromiss vor, eine Gaststätte mit maximal 226 Innenplätzen zu genehmigen und für diese, so Bauamtsleiter Horst Göhrig, "die 75 Stellplätze zu retten".

Einen Reitbetrieb lehnte die Verwaltung hingegen weiterhin ab und blieb bei ihrer Empfehlung, dieses Projekt an einer für Massentierhaltung ausgewiesenen Fläche "M" am Autobahnzubringer unterzubringen. "Warum nicht dort auch die Straußwirtschaft?", fragte Michael Bangert (SPD).

Das neue Verkehrskonzept überzeugte die Fraktionen nicht. Abgesehen von Einzelgemeinderat Uli Wetz und Bürgermeister Simon Michler stimmten sie gegen den Bauantrag, wobei Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste) ohnehin fand, das Ganze sei noch nicht "entscheidungsreif", da die Planung nicht "stimmig" sei. Gleichzeitig warnte er, dass die in der Ablehnung angeführten Geruchsemissionen nicht zur Ablehnung führen dürften, es sei denn, sie seien "gravierend". "Vor Gericht hält das sonst nicht stand", warnte er.

Auf Anfrage der RNZ erklärte Marianne Koch, dass der Standort am Autobahnzubringer keine Verbesserung mit sich bringe. "Die Verkehrssituation ist dort noch schwieriger." Momentan laufe der Verkehr zur Festscheune über die Bahnhofstraße oder den Bauhof. Das seien zwei Zufahrten. Zu besagtem Gelände am Edinger Hof seien es 600 Meter ab Grenzhöfer Straße auf drei Meter breitem Feldweg ohne Wendemöglichkeit. "Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, über die Grenzhöfer Straße dort einen Betrieb anzufahren, zumal es keine Linksabbiegerspur gibt." Sie könne sich auch nicht vorstellen, dass der Feldweg auf fünf Meter ausgebaut werde. "Und draußen wären wir vier Landwirte - mit uns am vierten Platz." Sie hätten sich Gedanken gemacht und würden nach Lösungen suchen. "Jetzt müssen wir sehen, wie es sich weiterentwickelt. Das letzte Wort haben die Fachbehörden."

Eine vom Vorhaben der Familie Koch unabhängige Bauvoranfrage eines Nachbarn in der Bahnhofstraße 52 zum Neubau einer Reithalle beschied der Gemeinderat vergangene Woche ebenfalls mehrheitlich negativ.