Juli: 66 Mal aufgerückt

Edingen-Neckarhausen. (kbh) Die Freiwillige Feuerwehr in Edingen-Neckarhausen hat im Juli den bislang einsatzreichsten Monat erlebt: 66 Mal sind die Ersthelfer ausgerückt. Gewöhnlich stünden in der Feuerwehrstatistik - diese wird seit 2012 in Edingen-Neckarhausen geführt - ungefähr fünf bis acht Einsätze im Monat, sagte Pressesprecher Hannes Henn auf RNZ-Nachfrage.

Grund für die hohe Zahl der Einsätze im Vormonat waren die extremen Wetterbedingungen. Beim Unwetter Anfang Juli, als auch eine sogenannte Fallböe in der Doppelgemeinde gewütet und viel Schaden angerichtet hat, war die Feuerwehr allein zu 44 Einsätzen ausgerückt, so Henn. Zur Stelle sind die Ersthelfer unter anderem bei Klein-, Flächen-, und Wohnungsbrände, ebenso bei Türöffnungen. Außerdem unterstützen sie andere Rettungsdienste und helfen etwa auch dann, wenn Menschen im Neckar vermisst werden.

Die Freiwillige Feuerwehr in Edingen-Neckarhausen besteht laut Henn aus rund 50 Helfern. Neben Einsätzen nehmen sie an regelmäßigen Übungsstunden teil, in denen sie ihre Fertigkeiten trainieren. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.fwen.de.