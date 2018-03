Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Falls sich der Gemeinderat am morgigen Mittwoch in seiner öffentlichen Sitzung dem Verwaltungsvorschlag anschließt, können die Nutzer des Jugendzentrums (JUZ) aufatmen: Mit der nun favorisierten Variante einer Mensa-Zwischenlösung für die Pestalozzi-Schule in Edingen würde die von CDU und UBL vorgeschlagene Einbeziehung von JUZ-Räumen entfallen. Auch die Kegelbahnen in der Gaststätte "Bei Heidi" blieben erhalten und laut Vorlage "weitgehend unberührt".

Die sogenannte Variante drei sieht nur die Umnutzung und Sanierung der Kegelgaststätte mit Küchen und Nebenräumen vor. Geplant ist eine Erweiterung zugunsten eines geordneten Mensabetriebs über zwei Container. Gegenüber den anderen beiden Varianten soll diese Lösung mehr Platz bieten, vorgesehen sind etwa 75 Sitzplätze auf rund 113 Quadratmeter Fläche.

Weitere Vorteile laut Verwaltung: Die Variante sei "in sich geschlossen", die Wege seien kürzer. Die Container sollen nach der Fertigstellung der endgültigen Mensa wieder abgebaut werden. Zudem seien weder die Räume des JUZ, der Kegelstube, noch der Fußweg entlang der Großsporthalle tangiert. Die Gaststätte könnte bis September als Mensa-Zwischenlösung realisiert werden, eine Erweiterung über die Container bis Jahresende. Nachteil sei, dass man zur Aufstellung der Container eine Baugenehmigung benötige, und zu den Sanierungskosten für die Gaststätte in Höhe von rund 100.000 Euro weitere 50.000 Euro allein für die Containermiete anfallen.

Mit diesen Kosten rechnet die Verwaltung aber auch, wenn Räume des JUZ einbezogen würden. Das stößt im Rathaus jedoch nicht auf Gegenliebe: Wenn Werkstatt, Büro oder Discobereich wegfielen, sei mit "massiven Einschränkungen" fürs JUZ zu rechnen. Ein Vertreter des zuständigen Architekturbüros Schmucker wird die Varianten in der Gemeinderatssitzung vorstellen und möglicherweise auch die Frage klären, ob die ehemalige Kegelgaststätte nun doch sanierungsfähig ist. Das hatte das Architekturbüro vor kurzem noch verneint.

Info: Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 15. April, um 19 Uhr. Davor tagt der Technische Ausschuss (18.30 Uhr). Beide Sitzungen finden im Bürgersaal (3. OG) des Edinger Rathauses statt.