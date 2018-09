Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Fast hätten sich am Runden Tisch zur Einrichtung einer Mensa an der Pestalozzi-Schule in Edingen zwei Fronten gebildet, nachdem Elternbeirätin Monika Christ sich als Mutter empört darüber zeigte, dass sich eine Zwischenlösung womöglich über drei, vier Jahre ziehen solle. Die Situation an der Schule sei "kein Zustand". Ihre Tochter komme jeden Tag mit Ohrenschmerzen heim und sei heiser, weil es viel zu laut sei und im Winter auch zu kalt.

Der Gemeinderat dürfe nicht einfach nur reden, sondern müsse handeln. "Was beschließen Sie hier eigentlich?", fragte sie. UBL-Fraktionssprecher Hans Stahl gab zurück, Christ betreibe "Stimmungsmache". Uli Wetz (Offene Grüne Liste) gelang es, die Wogen zu glätten, indem er Christ in allem Recht gab. Gleichzeitig verwies er darauf, dass er neu im Gremium sei.

Ansonsten aber tagte der Runde Tisch konstruktiv. Bürgermeister Roland Marsch gab zunächst einen kurzen Abriss über die Entwicklung, nachdem die Pestalozzi-Schule im September 2013 zur Ganztagsschule geworden war. Heute stellt sich die Situation so dar: 85 Grundschüler essen im Zweischichtbetrieb im multifunktionalen Foyer der Pestalozzi-Halle. Weder die Räume noch das Mobiliar sind darauf ausgelegt. Im kommenden Schuljahr werden es 110 vorangemeldete Kinder "plus x" sein, die am Ganztagsbetrieb mit Mittagstisch teilnehmen, erklärte Schulleiterin Renate Wacker. "Wir haben eventuell noch wachsende Zahlen."

Hort- und Kernzeitkinder wurden innerhalb einer zweiten Notlösung wieder ausgelagert. Diese 40 Kinder essen jetzt ebenfalls im Zweischichtbetrieb im Hort. Wacker machte deutlich, dass sie keine Notlösung Nummer drei möchte, sondern eine tragfähige Entscheidung. Einer Zwischenlösung, wie von Bürgermeister Roland Marsch angesichts diverser Zusatzprobleme anvisiert, stimme sie nur zu, wenn diese den gesetzlichen Bestimmungen genüge tue. Denn hier stehe die Verwaltung in der Pflicht, nicht die Schule.

Im Fokus der Diskussion stand einerseits das künftige Verpflegungskonzept, das wiederum Auswirkungen auf räumliche Vorgaben hat. Zwei Projektentwickler legen hierzu aktuell eine städtebauliche Konzeption auf, die das dringend sanierungsbedürftige Kindergartengebäude im Amselweg einschließt. Hier protestierten jüngst 60 Eltern gegen unhaltbare Zustände. Am 13. Oktober soll in kleiner Runde nicht-öffentlich über die Planungen der Projektentwickler gesprochen werden. Dann kommt die Problematik in die Novembersitzung des Gemeinderats.

Der Bürgermeister bat Marlies Eberhardt, Praxisbegleiterin Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg, nun parallel ein Verpflegungskonzept zu erstellen; es soll unter anderem die Frage klären, was Eltern bezahlen müssten, wenn frisch gekocht würde. Gleichzeitig sagte er dem Arbeitskreis Mensa-Verpflegung, der seit eineinhalb Jahren an der Schule tagt, er werde auch dessen Ergebnisse gerne in weitere Planungen einfließen lassen.

Den Elternbeiräten gegenüber betonte er den guten Willen der Gemeinde zum nachdrücklichen Handeln. Man bewege hier aber Millionen, und es sei sträflich, nur den Mensaaspekt zu sehen. "Wir brauchen die Kindergärten, denn wir tun uns schwer, unseren Rechtsanspruch zu erfüllen."

Aufmerksam begleiteten fünf Jungs die Debatte. Sie seien Nutzer des Bolzplatzes, erklärte einer von ihnen. Das Sportgelände steht im Falle eines Mensa-Neubaus zur Disposition. Das wolle man gern verhindern, meinten sie.