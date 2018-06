Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Kommune am Neckar hat viel vor: Neben der Pflichtaufgabe, Unterkünfte für Flüchtlinge in der kommunalen Anschlussunterbringung bereitzustellen, muss Edingen-Neckarhausen schnell auf den steigenden Bedarf nach Betreuungsplätzen für Klein- und Kindergartenkinder reagieren. Die Aufstellung eines sinnvollen Bebauungsplans für "Neckarhausen-Nord" und die Zukunft der dortigen Vereine ist ein weiterer Riesenbrocken. Dazu kommt der dringende Wunsch der Feuerwehr auf ein gemeinsames Hilfeleistungszentrum; auch, um die bröckelnden Gerätehäuser in Neckarhausen und Edingen aufgeben zu können.

Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler hatte bei seiner Amtseinführung angekündigt, mit dem Gemeinderat über diese und andere wichtigen Themen in einer eigens anberaumten Klausurtagung beraten zu wollen. Am Samstag war es schließlich soweit.

Herr Michler, in Edingen-Neckarhausen ist eine Gemeinderatsklausur ein Novum. Warum haben Sie diese Arbeitssitzung einberufen?

Weil einfach so viele Themen anstehen: Flächennutzungsplanung, die Nutzung gemeindeeigener Flächen, Finanzplanung, Betreuungsplätze, Flüchtlingsunterbringung. Wegweisende Themen eben, über die wir grundsätzlich reden müssen, wie es weitergehen kann.

Wo gab es Konsens zwischen Verwaltung und Gemeinderat, wo nicht?

Nun, wir haben zunächst einfach über alles gesprochen, ein Brainstorming gemacht. Zum Beispiel über die Weiterentwicklung von "Neckarhausen-Nord", das ja ein großes Puzzle darstellt. Hier waren wir uns einig, dass ich als Bürgermeister jetzt mit den Vereinen reden werde. Dabei haben wir noch Nullkommanull Details besprochen. Jetzt gilt es erst einmal, mit den Partnern dort zu reden und das ist meine Aufgabe. Schnellstmöglich. Wir haben auch über Freiflächen geredet, über das, was sich der Gemeinderat dort vorstellen kann. Ob wir eventuell noch einen Kindergarten brauchen oder auch eine Flüchtlingsunterkunft. Dann hat man es in der Schublade und kann es ziehen, wenn nötig. Also - Konsens oder nicht? Das kann man so nicht sagen.

Wie bewerten Sie das Klima und die Arbeitsatmosphäre im Gemeinderat, gerade und auch jetzt bei dieser Sitzung?

Es herrscht ein hervorragendes Arbeitsklima, das könnte nicht besser sein. Auch menschlich gesehen ist das ein sehr gutes Miteinander. Und ich kann das ganz gut beurteilen, denn das ist der sechste Gemeinderat, den ich erlebe. Hier bei uns ist das die Basis, um die großen Themen anzupacken.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir werden ab Mai verschiedene Themen in öffentlichen Gemeinderatssitzungen behandeln. Die Grundlagengespräche sind geführt, jetzt werden wir die Meinungen des Gemeinderats forcieren. Ich bin rundum zufrieden und überzeugt, dass wir unsere politischen Ziele erreichen. Mit ist ganz wichtig, und das habe ich auch im Wahlkampf und bei meiner Antrittsrede gesagt, dass wir ab 2018 keine Neuverschuldung mehr haben, dass wir die Lebensqualität am Ort steigern und einfach eine attraktive Wohngemeinde sind. Es wird nicht langweilig und wir haben noch einiges zu klären.

Wird die Klausurtagung ein fester Bestandteil der kommunalpolitischen Tätigkeit werden?

Es gibt großes Interesse, das zu wiederholen. Aber zu welchem Zeitpunkt und zu welchen Themen, das haben wir noch offengelassen.