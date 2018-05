Edingen-Neckarhausen. (joho) Auf reges Interesse stieß jetzt die Vorstellung des geplanten Bauablaufes für den Kreisverkehr an der Haupt-, der Speyerer- und der Fichtenstraße im Technischen Ausschuss. Wie Bürgermeister Roland Marsch erläuterte, teilen sich hier drei Träger die Baulast: das Land, die Gemeinde Edingen-Neckarhausen sowie der Rhein-Neckar-Kreis - wobei Letzterer federführend ist. Weitere Erläuterungen gaben daher Daniela Bayer vom Straßenbauamt des Kreises und Michael Grumann vom Ingenieurbüro Miltner, das mit der Planung und der Bauleitung betraut ist. "Es wird Einschränkungen geben", hatte Marsch bereits eingangs klargemacht.

Los gehen soll es am Montag, 2. September, wobei in der ersten Bauphase am westlichen Bereich des Kreisels die Zufahrten zur Hauptstraße über die Fichten- und Speyerer Straße gesperrt werden. In der Hauptstraße bleibt eine einspurige Durchfahrt möglich, eine Ampel an Hauptstraße und Fähranleger soll hier den Verkehrsfluss lenken, so Grumann. Der Busverkehr wird um den Schlosspark herum geführt, die Haltestellen bleiben an ihrem "improvisierten" Standort. Nach den Vorstellungen der Gemeinde sollen sie dort nach der geplanten Neugestaltung des Schlossvorplatzes auch verbleiben.

In der zweiten und dritten Bauphase wird der Verkehr über den dann befahrbaren westlichen "Halbkreisel" gelenkt, Speyerer- und Fichtenstraße bleiben zum Teil gesperrt. Ende Februar 2014 soll der Kreisel ausgeformt sein, die Asphaltdecke soll dann an einem Wochenende im März aufgebracht werden, wozu eine "Wochenendsperrung" mit großräumiger Umleitung nötig wird.

Wie Bürgermeister Marsch erläuterte, werde der Kreisel wie beschlossen mit Naturstein gebaut, der rund 1,5 Meter hohe Innenraum soll von Landschaftsarchitekt Holger Lulay gestaltet werden. "Kunst am Bau" ist nicht vorgesehen. Insgesamt schlägt der neue Kreisverkehr mit 440 000 Euro zu Buche, der Tresor der Gemeinde wird dabei um einen Eigenanteil von 150 000 Euro erleichtert.

Roland Marsch kündigte an, dass nach Abschluss der Arbeiten am Kreisel auch die Fahrbahn in der Fichtenstraße bis zur Kreuzung mt der Graf-von-Oberndorff-Straße mit einem Plattenbelag erneuert wird, hier allerdings mit erhöhten Gehwegen.

Damit gab er das Stichwort für Franz Schläfer (CDU), der Daniela Bayer vom Straßenbauamt die dringende Bitte mit auf den Weg gab, die jüngst vorgestellte Ausführung der Straße vor dem Schloss mit einem Asphaltbelag zugunsten einer Gestaltung mit Sandsteinplatten noch einmal zu überdenken.