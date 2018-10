An der Hauptstraße und besonders im Kreuzungsbereich der L 637 und K 4138 sowie der Mälzerei Kling wurden Lärmbelastungen höher als 70 Dezibel gemessen; ebenso entlang der Schienenstrecke in Neckarhausen und Neu-Edingen. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Viel Lärm um nichts und "rausgeschmissenes Geld", wie die SPD-Gemeinderatsfraktion meinte, oder Chance, die Lärmbelastungen im Ort zu verringern, wie die anderen Fraktionen glauben? Am Lärmaktionsplan, einer EU-Vorschrift aus dem Jahr 2002, um Umgebungslärm EU-weit zu verhindern, scheiden sich die Geister.

"Wir sind aber zur Aufstellung verpflichtet", erklärte Bürgermeister Roland Marsch nun in der letzten Ratssitzung, bevor Diplom-Ingenieur Holger Thiel vom beauftragten Unternehmen Pöyry Deutschland einen ersten Entwurf vorstellte. Der Lärmaktionsplan wird in Kooperation mit der Stadt Ladenburg und Ilvesheim erstellt. Für Februar 2015 ist in Ilvesheim eine Informationsveranstaltung für Bürger geplant.

Thiel erläuterte, dass Edingen-Neckarhausen zum Teil in hohem Ausmaß von Straßen- und Schienenlärm betroffen ist. Gerade entlang der Schienenstrecke in Neckarhausen und Neu-Edingen sind Belastungen überdurchschnittlich. Ebenso an der Hauptstraße mit Schwerpunkt am Kreuzungsbereich L 637 und K 4138 sowie der Mälzerei Kling. An diesen sogenannten "Hotspots" wurden Lärmbelastungen höher als 70 Dezibel gemessen. Insgesamt sind rund 6400 Einwohner der Doppelgemeinde davon berührt; eine "beträchtliche Zahl", so Thiel, angesichts der Gemeindegröße von 14.500 Menschen.

Neben der erstmaligen Lärmanalyse erstellte das Büro eine strategische Maßnahmenplanung, die sich teils schwierig gestalten wird. Denn das Lärmsanierungsprogramm an der Schiene lief über die Jahre 2004 und 2005 hinweg.

Bernd Grabinger (CDU) verwies jedoch auf ein verändertes Problembewusstsein des Bundes, der sein Förderprogramm hier von 50 auf 100 Millionen Euro aufgestockt habe. Über den Bundesemissionsschutz seien zudem Temporeduzierungen und ein Nachtfahrtverbot für Lastkraftwagen zu erreichen. Hinsichtlich des Tempos auf der Kreisstraße habe das Landratsamt "Wohlwollen" signalisiert, fuhr Thiel fort. Auch die Erneuerung von Fahrbahnbelägen sei denkbar, wogegen Lärmschutzbauten entlang der Innerortsstraßen oder städtebauliche Maßnahmen im Bestand nicht möglich seien.

Marsch betonte, dass Edingen-Neckarhausen die geänderte Trassenführung Richtung Wingertsäcker in Neckarhausen beim Umbau der L 597 nicht in der Präsentation sehen wolle: "Das ist mitnichten eine Ortsumfahrung für Edingen-Neckarhausen" und sei somit auch nicht geeignet, Umgebungslärm zu vermeiden.

Handlungsfelder gebe es genug, meinte Hans Stahl (UBL): "Wir sehen hier Chancen, Belastungen nachzugehen und das Problembewusstsein zu stärken." Allerdings gebe es auch keinen individuellen Rechtsanspruch auf Lärmminderungsmaßnahmen. "Aber jede Verbesserung ist ein Segen." Michael Bangert (SPD) argumentierte hingegen, alle Kartierungen seien bei den zuständigen Behörden vorhanden, die Probleme bekannt. "Die Gemeinde muss das alles auf ihre Kosten noch mal zusammenfassen und einen Plan erstellen, der für andere Behörden nicht bindend ist." Die SPD lehnte das weitere Verfahren ab. Gerd Brecht (Grüne) stimmte ihm teilweise zu, sah aber auch Chancen - er verspreche sich viel von der Bürgerinformationsveranstaltung.