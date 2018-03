Edingen-Neckarhausen. (joho) Eine "Win-Win-Situation" für die Edinger Firma Lipowa, die Umwelt und die Bürger ist durch die neue Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach der Lipowa entstanden, die am Freitag der Nutzung übergeben wurde.

Die neue Anlage besteht aus 2582 Hochleistungsmodulen und 23 sogenannten Wechselrichtern mit einer Gesamtleistung von fast 650 Kilowattpeak, die über 4000 Quadratmeter Dachfläche bedeckt, erläuterte Investor Achim Romanowski von der Romanowski Design and Future Planning. Die neue und größte Fotovoltaik-Anlage der Gemeinde - von der die Polsterwarenfabrik künftig einen Großteil ihres Stromverbrauchs bezieht - spart jedes Jahr etwa 7000 Tonnen C02 ein, produziert rund 600 000 Kilowattstunden grünen Strom und versorgt zudem 180 Haushalte mit ihrem jährlichen Strombedarf.

Die Lipowa hatte dafür ihr Dach zur Verfügung gestellt, das, so Geschäftsführer Werner Lieberknecht, stark renovierungsbedürftig war. Erstellt wurde die Anlage von der Firma Sunmax aus St. Leon Rot, die einen Teil der Sanierungskosten übernahm. "Wir haben 200 Liter Heizöl am Tag verbraucht, und richtig warm geworden ist es trotzdem nicht", so Lieberknecht, der die Dachsanierung mitsamt der Fotovoltaik-Anlage auch als langfristige Investition verstanden wissen will. Der Bau der Anlage, deren Module im hinteren Dachbereich flach aufliegend installiert wurden, verlief ohne Probleme, berichtete Romanowski, und sei pünktlich abgeschlossen worden. Bei der Einweihung der Solaranlage waren auch Gemeinderäte, Vertreter der Lokalen Agenda sowie Bürgermeister Roland Marsch vertreten, der nicht ohne Stolz anmerkte, dass die Gemeinde eine Art Vorreiterrolle in Sachen Solarstrom innehabe. "Wir hatten vor dem Rathaus schon eine Anlage, als das Thema noch nicht so populär war".