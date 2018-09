Weinheim. (keke) Ehemaliger Oberbürgermeister von Horb am Neckar, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der FDP Baden-Württemberg, Beisitzer im Präsidium der Liberalen im Bund sowie Mitglied des Europäischen Parlaments: Michael Theurer verfügt auf allen politischen Ebenen über Wissen und Erfahrung. Am Freitagabend war der 49-jährige Ehrengast beim traditionellen Martinsgansessen der Weinheimer FDP auf Burg Windeck.

Mit dem Rückblick auf 2016 als ein Krisenjahr, das zusätzlich mit politischen Überraschungen angefüllt war, hatte Stadträtin Andrea Reister den ersten "verbalen" Gang eröffnet. Von Politikverdrossenheit der Bürger könne keine Rede sein, so die FDP-Ortsverbandsvorsitzende. Stattdessen müsse von einem "Parteienversagen" gesprochen werden.

Große Teile der Bevölkerung stellten fest, dass sich die aktuelle Politik verkopft und abgehoben präsentiert, sich die Parteien in ihren Inhalten und Aussagen kaum noch unterscheiden und "keine seriöse Streitkultur" mehr vorhanden sei, so Reister: "Die FDP muss bei den Bundestagswahlen 2017 wieder in den Bundestag zurück und die politischen Debatten neu befruchten."

In Sachen Programmerstellung befinde man sich "mittendrin", kündigte Theurer eine klare inhaltliche Positionierung der Liberalen unter anderem als "Stimme der Bürgerrechte" und "Verteidiger der sozialen Marktwirtschaft" an. Sein markantester Vorwurf in Richtung Große Koalition: Die großen Zukunftsfragen würden nicht diskutiert, von Merkel der politische Diskurs verweigert. Stattdessen verheddere man sich im Klein-Klein und setze in vielen Bereichen falsche Prioritäten. Beispielgebend verwies Theurer darauf, dass es "nicht einmal gelingt, Flüchtlinge richtig zu registrieren".

Auf der anderen Seite zeige das Ergebnis der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg, dass die Menschen mit der FDP eine Kraft der politischen Mitte wollten, "die den Rechtsstaat sichert, die rechtsstaatliche Ordnung aufrechterhält und das Gewaltmonopol des Staates durchsetzt". Eine klare Absage erteilte Theurer in diesem Zusammenhang denjenigen, die Ressentiments schürten und Ängste aufbauten.

Als EU-Abgeordneter merke er, wie in anderen Ländern vermehrt autokratische Tendenzen und Rückfälle in nationale Egoismen zugenommen hätten. Deshalb sei es auch nicht gleichgültig, wer im kommenden Jahr in Frankreich zum Präsidenten gewählt werde. Europa gebe derzeit kein gutes Bild ab, unter anderem, weil sich die EU-Mitgliedsstaaten in zentralen Fragen wie etwa in dem Flüchtlingszuzug nicht einigen könnten, legte Theurer den Finger in die Wunde. Die Einbettung der Bundesrepublik in die EU sei dennoch im nationalen Interesse.

Wenn auch in Deutschland Menschen Parteien wählten, die das System in Frage stellten, dann werde am Ende das System im Ganzen abgeschafft, so Theurers Menetekel: "2017 ist eine Richtungswahl." Die Große Koalition stehe für Stagnation, während sich die Grünen, denen Kretschmann als "Feigenblatt" diene, als "Umverteilungs- und Steuererhöhungspartei" präsentierten. Theurers Appell: "Mit ’German Mut’ und der FDP in ein besseres Deutschland."

Familie Breiling bekam

einen Operngutschein

Mit einem Gutschein für einen Besuch in der Elbphilharmonie in Hamburg sahen sich FDP-Altstadtrat Günter Breiling und dessen Ehefrau Christa als "liberales Tandem" geehrt. Während Günter Breiling trotz seines pragmatischen, faktenbezogenen und sachgeleiteten Stils als "Mann der sprühenden Ideen" im "Front Office" des Gemeinderats 34 Jahre lang die liberale Fahne hochgehalten und über Jahrzehnte hinweg die Weinheimer Kommunalpolitik geprägt habe, so der ehemalige Ministerialdirektor im Wirtschaftsministerium und Amtschef der Landesvertretung Baden Württemberg, Hans Freudenberg, sei dies im "Back Office" Christa Breiling gelungen.