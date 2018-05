Edingen-Neckarhausen. (sti) Das hätte sich Turnvater Jahn auch nicht träumen lassen, dass einmal von drei bis 93 Jahren vier Breitensport-Generationen gemeinsam ihre Fitness unter Beweis stellen. Wilfriede Kreuz, ganze sieben Lenze vor ihrem Hundertsten, bekam als älteste Aktive des Turnvereins 1892 Neckarhausen bei dessen "Sportgala" zum 120-jährigen Bestehen einen Sonderapplaus. Überhaupt waren es zwei schwungvolle und kurzweilige Stunden in der Edinger Großsporthalle, mit einem bunten Programm, vom Geräteturnen der Jüngsten, über Leichtathletik, Karate bis zum Seniorensport.

Der Auftakt zu dieser vom TVN-Vorsitzenden Hans Nicht moderierten, von dessen Sohn Alexander soundgemixten Jubiläumsveranstaltung geriet augenzwinkernd traditionell: Mit "Preußens Gloria" führte die Musikvereinigung 1923 im schmissigen Marschrhythmus zurück in die Gründerzeit von Neckarhausens größtem Verein. Auch für den sportlichen Einstieg hatte sich Hans Nicht etwas Originelles einfallen lassen. Auf der indischen Rikscha des RNZ-Schreibers kam in die Halle gefahren, seinen Mitvorstand Horst Gropp als Fahrgast hinten drauf, und das Ganze mit "Zugpferden" aus der Einrad-Gruppe. Auch einen Geburtstagsgruß gab es: nämlich an Monika Gruber, "Senior-Chefin" der verdienten Leitungsfamilie der TVN-Schwimmabteilung. Elisabeth Nogliks "Kind und Mutter und Vater"-Gruppe zeigte sodann unterhaltsame Übungen mit dem großen "Fallschirm"-Schwungtuch. Tanja Schmitts Jungen turnten am Kasten, sprangen mal drauf, mal drüber. Die Mädchen, trainiert von Marion Rostock und Ulrike Beck, hatten sich den Stufenbarren als "Hindernis" ausgesucht, das es zu überwinden galt.

"Haltung bewahren!" war das sprechende Motto beim Auftritt von Inge Langes Gymnastik-Seniorinnen. Und das mit dem "Theraband einmal anders": Die Gummibänder waren im Sternenkranz um ein großes Ringseil gebunden - für eine sehenswerte Choreografie im Walzer-Wiegeschritt. Und die gemischte junge Leichtathletik-Gruppe, gecoacht von Hajo Remmers, zeigte, wie einfallsreich sich das Hallentraining gestalten lässt. Dann war das Sportgala-Publikum selbst zum Mitmachen eingeladen: Übungsleiterin Inge Frank moderierte Konzentrations- und Koordinationsübungen für alle; ihre Seniorengruppe nebst Gästen machten die zum Teil ganz schön kniffligen Arm- und Bein-Bewegungsabläufe in der Stuhlreihe vor.

In fernöstliche Selbstverteidigungs-Traditionen entführte Horst Gropps Karateabteilung die Zuschauer. Beim tollen Querschnitt durchs Trainingsprogramm nebst Einzel- und Gruppenvorführungen maß der Größte fast zwei, die Kleinste noch nicht mal einen Meter.

Inge Franks getanzter Kanon mit den Übungsleiterinnen sowie der Trommelbeitrag "Drums Alive", geleitet von Christine Rinderknecht, setzten weitere Akzente dieser Jubiläumsshow. Und am Ende stand zünftig-traditionell das "Badner Lied" mit der Musikvereinigung nebst Tutti-Chor.