Von Nicoline Pilz

Weinheim. Tierschützer hätten vielleicht aufgemuckt, doch Weinheims SPD-Vorsitzende Stella Kirgiane-Efremidou schrieb sich diesen Satz von Politikwissenschaftlerin Ellen Esen auf ihren Zettel: "Den Elefanten in Scheiben schneiden." Ein Bild, das zeigen soll, wie man mit dem Gebilde "Rechtspopulismus" umzugehen hat: "Man muss in den eigenen Kreisen wirksam werden, genau hinsehen, nicht unkritisch in sozialen Netzwerken Posts teilen. Wer nicht widerspricht, stimmt zu."

Gemeinsam mit der 57 Jahre alten Ellen Esen, die sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Rechtspopulismus befasst und dem Rhein-Neckar-Kreis eine rege, auch überregional aktive Szene bescheinigte, diskutierten im Gasthaus "Zum Alex" auf Einladung der "SPDqueer Heidelberg/Rhein-Neckar" auch Judith Rahner von der Amadeu-Antonio-Stiftung und der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born. "Wir müssen dagegenhalten, wenn wir sehen, was in und um Europa passiert, wie sich die Stimmung verschlechtert gegenüber Homosexuellen", sagte Stadträtin Kirgiane-Efremidou.

Unter der Überschrift "Rechts vom Regenbogen. Queeres Leben und Rechtspopulismus" (englisch "queer" bezeichnet Dinge, Personen oder Handlungen, die von der Norm abweichen, Anm. d. Red.) stellten die drei Referenten unisono fest, dass "sich Angriffe auf die Gleichstellung homosexueller Paare manifestieren" (Born), dass "das Phänomen der Abwertung von Minderheiten die Gesellschaft durchzieht" (Esen) und sich "die Debatten verschärft haben. Ab der Flüchtlingswelle brachen hier alle Dämme" (Rahner).

Es gäre in der Mitte der Gesellschaft, meinte Esen. Die Diskreditierung von Minderheiten sei "immer da gewesen", nun verstärke das Internet Ressentiments, ergänzte Rahner. Hier würden Tendenzen bestätigt und zugleich dem Nutzer "ideologische Werbung" vorgeschlagen: "Verschwörungstheorien suppen in die Gesellschaft." Rahner erklärte, die Amadeu-Antonio-Stiftung, benannt nach dem ersten Opfer rechtsextremer Gewalt nach der Wiedervereinigung, verfolge das Ziel, die Zivilgesellschaft zu stärken und aufzuklären. Die wichtigste Aufgabe der Stiftung: Lokale Akteure über eine finanzielle Unterstützung hinaus zu ermutigen, Eigeninitiative vor Ort zu unterstützen. "Uns geht es um die schweigende Mehrheit, um die ’Noch-Ansprechbaren’", sagte sie.

Doch wie reagiert man im Netz auf Hasskommentare? Rahner auf diese Frage: "Klare Grenzen setzen, erklären, dass das rassistisch ist, was der andere gepostet hat. Aber im Kreise drehen lassen sollte man sich nicht. Bei größeren Geschichten muss man sich Verbündete suchen." Mit Sachargumenten komme man gegen "fremde Rechte" nicht an, meinte Esen. Vor der eigenen Haustür tätig zu werden, mache Sinn, kommentierte SPD-Stadtrat Thomas Knörr. Er spreche Leute daher direkt an, wenn er auffällige Statements höre oder lese.

Landtagsabgeordneter Born warnte, dass sich hinter scheinbaren Solidaritätsbekundungen, zum Beispiel für Familien, oft das Bestreben verberge, gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen. Kritisch nahm das Podium auch die Politik ins Visier. "Ich sehe, dass Parteien versuchen, die AfD rechts zu überholen. Das mündet in einen Rechtsruck in der Gesellschaft", sagte Esen. Keine der etablierten Parteien sei davon frei. Die eigene Bewegung auch nicht.

Einer der Anwesenden meinte, er finde Strategien gegen Rechte häufig zu reaktiv. "Brauchen wir nicht einen linksliberalen Populismus, vielleicht eigene Fake-News?" - eine provokante Frage. Falsche Fakten, das sicher nicht, gab das Podium zurück. Aber Populismus? "Warum nicht, wenn es nicht gegen Minderheiten geht. Das ist spannend und bringt Emotionen in die Debatte", meinte Rahner.