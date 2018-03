Edingen-Neckarhausen. (joho) Für eine zweigeschossige Bebauung mit Satteldach und Gauben hat sich der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig ausgesprochen: Die Pläne für die Neubebauung an der Fährzufahrt in der Hauptstraße im Bebauungsplan "Hauptstraße II im Ortsteil Neckarhausen - Teiländerungsplan VI" wurden zum dritten Mal vorgelegt.

Den nötigen Parkraum soll dabei eine Tiefgarage anstatt eines Parkdecks mit Dachbegrünung am Neckardamm schaffen. Mit der sogenannten "Variante 3" soll das Bebauungsplanverfahren nun fortgesetzt werden. Keinen Gefallen hatte das Gremium an den Varianten eins und zwei gefunden - ein dreigeschossiges Gebäude mit Satteldach oder eine dreigeschossige Bebauung mit Penthouse.

"Wir haben das Ganze schon mehrfach intensiv diskutiert", so CDU-Ratsfraktionsvorsitzender Gerhard Hund zu der Neuvorlage der Planungen durch den Stadtplaner Peter Fischer. Der erste Entwurf sei zu massiv geraten und deshalb vom Rat abgelehnt worden. Der zweite sah wohl besser aus, aber da waren die Unterlagen zu spät eingetroffen, so Hund. Jetzt sei es an der Zeit, konkrete Beschlüsse zu fassen. "Gleich vorweg: Meine Fraktion bevorzugt die Variante drei, zweigeschossig mit Satteldach und Gauben." Auf dem Plan sei das "Zeißner"-Gebäude bereits eingezeichnet, der Entwurf sei aber auch dann stimmig, wenn zunächst nur zwei Drittel des Gebäudes gebaut würden. Verärgert zeigte sich Hund darüber, dass seiner Fraktion erst jetzt der Einwand eines Anwohners hinsichtlich der befürchteten Lärmbelästigung durch ein Parkdeck erhalten habe. Immerhin stamme das Schreiben vom 23. April. In Sachen Stellplätze hätte man die Diskussion dann eventuell anders geführt. "So, wie es heute aussieht, haben wir den größten Schritt getan", befand SPD-Ratsfraktionsvorsitzender Thomas Zachler. Die Variante drei sei auch der Favorit seiner Fraktion gewesen. Ein Penthouse könne man so bauen, aber nicht hier, so Zachler, "bei uns sind Satteldächer noch aktuell." Und der "Ziegelklotz" der Variante eins erschlage den Betrachter. Man müsse nämlich auch bedenken, dass die Bäume, die das jetzige alte Haus in der Hauptstraße und am Neckardamm verdecken, dann weg seien und freie Sicht auf das Gebäude herrsche. Und auch Tiefgaragen seien heute nicht mehr trist und düster, sondern hell und sicher.

Auch seine Fraktion bevorzuge die dritte Variante, erklärte Klaus Merkle von der UBL-FDP/FWV. Das Gebäude füge sich gut in diese markante Stelle im Ortskern ein. Eine Tiefgarage gehe in Ordnung, seine Fraktion hätte aber auch mit einem begrünten Parkdeck leben können.

Es sei wichtig, dass der Ortsbildcharakter erhalten bleibe, erklärte Lisa Schill (Bündnis 90/Die Grünen). Deshalb begrüße auch sie die gewählte Variante. Auch sie sprach sich für eine Tiefgarage aus - vor allem wegen der eventuell einmal im Gartenbereich spielenden Kinder. Stellplätze seien deshalb fatal. "Einen besseren Ausblick auf den Neckar kann man außerdem gar nicht haben. Weshalb sollte man sich den durch ein Parkdeck verstellen?" befand Schill. Den Ausführungen seiner Vorredner schloss sich auch der parteilose Gemeinderat Christian Volk an. "Dann können wir jetzt damit ins Verfahren gehen", so Bürgermeister Roland Marsch abschließend.