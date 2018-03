Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Vermarktung des Ladenburger Gewerbegebietes Hohe Straße II, das an der Umgehungsstraße L294 im westlichen Stadtgebiet liegt, hat in den letzten Jahren immer wieder für Diskussionen gesorgt. Besonders vor anstehenden Wahlen griffen Kritiker immer wieder die schleppenden Vermarktung als Thema auf.

Wie sieht es eigentlich derzeit mit der Vermarktung und Belegung des 6,4 Hektar großen Gewerbegebietes aus? Im Jahre 2000 wurde das Vorhaben mit dem Ziel begonnen, den Ladenburger Gewerbebetrieben eine neue Ansiedlungsmöglichkeit anzubieten. Einige Handwerksbetriebe, die in der Innenstadt angesiedelt waren, sahen an ihrem alten Standort keine Zukunft mehr.

Ein friedliches Miteinander von produzierenden Betrieben und Wohnen ist auch in Ladenburg schwierig geworden, so dass die Verwaltung mit der Umlegung des Gewerbegebiets in der Hohen Straße II eine Lösung anbot. Stadtbaumeister Andre Rehmsmeier und der Liegenschaftsamtsleiter Thomas Krötz sind beim Thema Grundstücksvermarktung Hohe Straße II alles andere als pessimistisch.

63 Prozent der Grundstücke seien verkauft, berichteten die beiden Beamten. Die Stadt kann als eine der drei Grundstückseigentümern nur noch anderthalb Grundstücke anbieten. Ihr und einer zur Stadt gehörenden Stiftung gehören 78 Prozent der Flächen des Gewerbegebietes Hohe Straße II. 22 Prozent sind in privatem Besitz, aber auch hier verlaufe der Verkauf der Grundstücke gut, sagte Krötz der RNZ.

In der Tat gab es große Startschwierigkeiten bei der Vermarktung. Der damalige Bürgermeister Rolf Reble wollte den Verkauf über eine externe Vermarktungsgesellschaft abwickeln, was allerdings kein Erfolg war.

Problematisch war auch der einheitliche Grundstückspreis in Höhe von 176 Euro pro Quadratmeter. Auch bei den Grundstücksgrößen und deren Aufteilung wollte die Verwaltung damals keine Kompromisse eingehen. Letztendlich war die Vermarktung in den Anfangsjahren alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Außerdem bereitete die Konkurrenz durch das neue Hirschberger Gewerbegebiet, das direkt an der Autobahn liegt, große Probleme. Ladenburg war in einer Sackgasse.

Die Vermarktung ging wieder an die Stadt zurück, und der neu gewählte Bürgermeister Rainer Ziegler erklärte das Thema Hohe Straße II zur "Chefsache". Der neue Leiter des Liegenschaftsamtes, Thomas Krötz, hatte eine Mammutaufgabe vor sich, die alles andere als einfach zu lösen war. Es klopften zwar viele Interessenten an, aber die Verkäufe liefen trotzdem nur schleppend an, weil die beginnende Weltwirtschaftskrise auch vor den Toren Ladenburgs nicht Halt machte.

Der Grundstückspreis in Höhe von 176 Euro war für Krötz fair und gerechtfertigt, weil im Gewerbegebiet auch Wohnen möglich war. Manche Investoren verfolgten jedoch andere Pläne. Als reine Gewerbefläche ohne Wohnen waren die 176 Euro zu teuer, erinnert sich Krötz, dass von vielen potenziellen Investoren eine Staffelung der Preise gefordert wurde. Auch wurde mehr Flexibilität bei den Grundstückszuschnitten angemahnt. Im Jahre 2003 reagierte der Rat auf die Forderungen des Marktes. Die Grundstückspreise wurden gestaffelt von 140 bis 210 Euro, und es war nun auch möglich, die Grundstücke zu teilen. Außerdem wurde der hohe Erdwall an der L 294 entfernt, so dass das Gewerbegebiet auch einsehbar war. "All diese Maßnahmen waren erfolgreich", freuen sich Rehmsmeier und Krötz über die positive Entwicklung. Der "Türöffner" sei die Firma "Vogel Automobile" gewesen, die 2004 gleich 16 Grundstücke kaufte.

Die offensive Vermarktungsstrategie - auf allen Portalen wurde geworben - zeigte Erfolg. Nach und nach siedelten sich Betriebe an, so dass man heute von einem erfolgreichen Projekt sprechen kann.

Als Vorzeigeprojekt wird der Umzug der Firma Holzbau Vögele herangezogen. Der Betrieb konnte sich am alten Standort im Kurzgewann nicht mehr entwickeln, und der Produktionslärm sorgte im Wohngebiet ebenfalls für Ärger. Firmenchef Christian Vögele ist froh, dass er in den neuen Standort investiert hat, denn jetzt sei er mit seinem Betrieb für die Zukunft gut aufgestellt.

Auch die Stadt selbst investierte in das Baugebiet, denn nach dem Ankauf von 7000 Quadratmetern Gewerbefläche, entstand dort der neue Bauhof. Auch die Mitarbeiter der Stadt fühlen sich in der Hohen Straße wohl, sagten Bauhofchef Harald Krämer und sein Stellvertreter Ferdi Abbate der RNZ.

Die beiden Verwaltungsmitarbeiter Rehmsmeier und Krötz sind optimistisch, dass die Grundstücke im Gewerbegebiet schon bald verkauft sein werden. Einige Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss oder seien sehr gut angelaufen, sagte Thomas Krötz, dem die Erleichterung anzusehen ist, dass sich die vermeintlich unendliche Geschichte nun doch noch einem guten Ende nähert.