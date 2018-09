Von Philipp Weber

Weinheim. Die Messgeräte an den Eingängen lügen nicht. Da ist sich Lothar Schubert sicher: In den Anfangszeiten der 2010 eröffneten Weinheim Galerie hätten die Sensoren noch 4800 Kunden am Tag gezählt, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter des Hamburger Gebäudeinvestors DC Commercial im RNZ-Gespräch. "Inzwischen sind es 6500 Besucher am Tag - und die bleiben im Schnitt auch länger."

Es geht peu à peu bergauf mit der Weinheim Galerie, "noch eine letzte Kurve, dann ist die Zielgerade erreicht", lautet Schuberts explizite Botschaft. Den Turbo zünden soll ein neues Center Management: Zum Monatsanfang hat die Firma IPH Handelsimmobilien diese Tätigkeit übernommen. Besonders die Ideen des neuen Centermanagers Tobias Lagaly hätten ihn überzeugt, so Schubert.

2010 hatte DC Commercial das Gebäude im Wert von 45 Millionen Euro eröffnet, zuvor hatte das auf die Entwicklung und den späteren Verkauf von Immobilien spezialisierte Unternehmen gleich sechs aneinanderliegende Innenstadtgrundstücke erworben.

"Wir sind zu einem Zeitpunkt eingestiegen, zu dem es in Weinheim kaum Potenzial für großflächigen Textilhandel gab", erinnert Schubert an die Anfänge. "Es gibt in Deutschland aber auch nicht viele Möglichkeiten, so etwas auf die Beine zu stellen." Vor dem Weinheimer Engagement gab man Marktforschungen in Auftrag und fragte bei möglichen "Ankermietern" an. "Weinheim ist ein Mittelzentrum, deshalb war es von Anfang an unser Ziel, auch die Umgebung in die Galerie zu holen." Die Hauptmieter sind der Zweiburgenstadt treu geblieben, darunter H&M, C&A und eine Drogeriemarktkette.

An anderen Stellen wechselten die Pächter. Zur Zeit sind von 10.000 Quadratmetern Einzelhandelsfläche 8200 vermietet. Neben dem Handel hat das Gebäude noch 4000 Quadratmeter Bürofläche. Ziemlich genau die Hälfte davon hat die Stadt angemietet; dies war Bestandteil des Deals zwischen der Verwaltung und dem Investor.

"Bei Büromieten akzeptieren wir keine kurzen Vertragslaufzeiten", erläutert Schubert. Dies würde der Entwicklung des Gebäudeensembles schaden. Zum Abschluss langfristiger Verträge waren vor allem Ärzte und Therapeuten bereit, inzwischen hat sich auch die AOK angesiedelt. Beim Einzelhandel war das nicht so einfach: "Am Anfang muss man sich um zehn bis 20 Prozent der Mieter kümmern", greift Schubert Erfahrungen aus anderen Städten auf. Doch wie geht's jetzt weiter im Kaufhaus?

Natürlich muss sich das Management erst einmal einarbeiten. Zwei neue Ziele haben Eigentümer und Manager aber schon im Blick: Zum einen soll das Bekleidungssortiment sowohl um eine anspruchsvolle Schulhandlung, als auch um einen Textilanbieter fürs gesetztere Publikum ergänzt werden. "Gerade ältere Kunden erwähnen, dass ihnen Angebote fehlen." Die Richtung ist dabei klar: Das neue Management soll die Fühler zu Einzelhändlern ausstrecken, die noch Flächen suchen.

Zweites Ziel ist, für die "Schlemmer Lounge" im Erdgeschoss noch einen Fischanbieter und ein mexikanisches Restaurant zu gewinnen. Schubert schwebt eine Ergänzung des Angebots am Markplatz vor. "Dort entspannt man, bleibt länger." Am Dürreplatz - wenn er fertig ist - gebe es dann einen Ort für die schnellen Esser. Das ganz große Ziel: "8000 Besucher am Tag", so Schubert.