Von Stefan Zeeh

Weinheim. Es ist ruhig geworden im Steinbruch Wachenberg. Von der Wachenbergstraße aus sieht man vor allem: nichts. Keine im Bruch umherfahrenden Wagen, keine brummenden Motoren. Nur an der Straße nach Birkenau herrscht beim Betonwerk noch Betrieb. "Seit ungefähr drei Monaten sind die Maschinen nicht mehr im Steinbruch", berichtet Gunda Krichbaum von der Bürgerinitiative (BI) "Rettet den Wachenberg". Gesprengt wird auch nicht mehr und ebenso liegt die Brecheranlage still, in der normalerweise große Gesteinsbrocken zerkleinert werden.

Eigentlich könnte die BI mit dieser Entwicklung zufrieden sein, doch das ist nicht der Fall. Vielmehr sorgen sich die Mitglieder der BI um die Landschaft im und am Steinbruch. Denn noch immer ist die Abbau-Genehmigung von 1983 gültig, die eine Renaturierung vorsieht, die nach Ansicht der BI den heutigen Verhältnissen nicht mehr gerecht wird. So soll der Steinbruch nach dieser Genehmigung mit Aushubmaterial aufgefüllt werden. Daher forderte die Weinheimer Stadträtin Elisabeth Kramer, aktives BI-Mitglied, im Gespräch mit der RNZ: "Ein neuer Plan muss her, der den jetzigen Bedingungen gerecht wird." In den seit Längerem nicht mehr abgebauten Bereichen des Steinbruchs haben sich nämlich längst Pflanzen angesiedelt, und auch Uhus oder Fledermäuse sind hier heimisch geworden. So sind bereits große Teile des Steinbruchs als Fauna-Flora-Habitat (FFH) Gebiet unter besonderen Schutz gestellt worden.

Daher hat sich die BI zusammen mit den BUND-Ortsgruppen Weinheim und Birkenau gegenüber der Oberen Naturschutzbehörde zum Managementplan für das "Natura-2000-Gebiet" geäußert, das auch den Wachenberg umfasst. Der BI geht es um den Artenschutz, der umfassende Überlegungen verlange, mit Rücksicht auf die Besonderheiten der Lebensräume. So sollen die durch Erosion entstehenden Schutthalden, einzelne Felsen sowie die bereits vorhandene Begrünung erhalten bleiben.

Dass noch keine neue Planung vorliegt, hat mit den juristischen Auseinandersetzungen um den Steinbruch zu tun. Zwar gibt es eine rechtsgültige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mannheim, die einen Bebauungsplan der Stadt Weinheim, der auch den Bereich des Steinbruchs mit erfasst und weitere Eingriffe in die Landschaft untersagt, als gültig erklärt. Gegen diese Entscheidung wurde aber Widerspruch am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht. Wann mit einer Entscheidung des Leipziger Gerichts gerechnet werden kann, ist derzeit jedoch unklar.

Sorgen bereitet der BI ebenso die Gefährdung der Umwelt durch Tätigkeiten im Steinbruch. So stellte die BI vor etwa einem Jahr fest, dass sich plötzlich Beton an einer Abbruchkante im Steinbruch befand, der hier anscheinend heruntergeflossen ist. "Möglicherweise wurde hier ein Betonfahrzeug gereinigt", vermutete Gunda Krichbaum. Auch die Sicherheit zufällig in den Steinbruch geratener Spaziergänger oder spielender Kinder sei nicht immer gegeben. So beobachtete die BI, dass der Aufgabetrichter an der Vorbrecheranlage offen stehe und ungesichert sei. "Ich habe den Eindruck, das Landratsamt kommt seiner Pflicht, die Sicherheit im Steinbruch zu überprüfen, nicht nach", sagte Elisabeth Kramer angesichts der Sicherheitsmängel.

Vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises heißt es dazu in einer Stellungnahme, dass der Trichter an drei Seiten dauerhaft gegen Absturz und, sofern keine Arbeiten stattfinden, mit einem mobilen Zaun gesichert sei. Dieser mobile Zaun sei nach Auskunft des Betreibers Porphyrwerke Schriesheim-Weinheim in der Vergangenheit umgefallen und wurde vor wenigen Tagen wieder aufgestellt.

Der Betreiber bekräftigte, den Zaun zukünftig gegen erneutes Umfallen zu sichern. Zu dem Vorwurf, das Landratsamt käme seiner Pflicht die Sicherheit im Steinbruch zu überprüfen nicht nach, erklärte Silke Hartmann, die Pressesprecherin des Kreises: "Unser Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz ist in angemessenen Abständen im Steinbruch vor Ort und führt Überprüfungen durch."