Susanne Mauder, Markus Weber, Markus König und Franz Kain sind die ''Spitzklicke''. In der Karl-Drais-Schule zeigten sie am Sonntag ihr kabarettistisches Können. Foto: Dorn

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Ob den Roten Teufeln "das" gefallen würde? Den mangels Hauptsponsor aktuell einen Rückzug in die dritte Liga erwägenden Handballern der SGL könnte jetzt Rettung nahen. So berichten es die "Tagesspitzen".

Wie Franz Kains kabarettistisches Nachrichtenmagazin erfahren haben will, sind die blau-gelben Gegner aus "Großsaase" bereit, die "Heisemer" als Hauptsponsor zu unterstützen. Einzige Bedingung: "Wir wollen, dass auf den Trikots TVG draufsteht." Ausweichen könnten die Teufel darüber hinaus in die nahe "Odenwaldhölle", wo sie sicher entsprechend mehr Zuschauer fänden.

Und das war noch lange nicht der einzige Schabernack, den sich die "Spitzklicker" am Sonntagabend mit den Hirschbergen erlaubten. Zum traditionellen Auftakt des neuen VHS-Semesters war die Weinheimer Kabarett-Truppe mit ihrem Jubiläumsprogramm "Klappe auf, die Dreißigste!" zu Gast in der nahezu ausverkauften Aula der Karl-Drais-Schule.

"Was könnt' jetzt kommen?", zwinkerte Kain verheißungsvoll in Richtung Bürgermeister Manuel Just. Doch nein, diesmal fiel das Wort "Gemeinschaftsschule" nicht. Wenn es Kain auch die 19 "Heisemer Störch'" an der Aulawand angetan hatten, die hier bestimmt für den Sexualkunde-Unterricht bemüht würden. Dafür bekam das künftige Großsachsener Ärztehaus sein Fett ab. "Das Flair des alten Feuerwehrhauses soll erhalten werden", meldete Kain. Deswegen würden die Ärzte dort auch künftig an der Stange von Behandlungsraum zu Behandlungsraum rutschen.

Sogar bei der Auswahl der Fachrichtungen sei man der Tradition treu geblieben. "Ein Kardiologe wegen der Pumpe, ein Orthopäde wegen den Spritzen und ein Proktologe, wenn's am Ausgang brennt." Neben den Hirschberger "Lokalspitzle" warfen Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder und Markus Weber ihr Augenmerk aber auch auf die "Gelben Bengel" vom ADAC und die "blonde Granate" Ursula von der Leyen. Nicht zu vergessen auch Deutschlands "Übermutter Ängie" mit ihren hervorstechendsten "Merkelmalen" und natürlich Franz-Peter Tebartz von Elst, der sich mit seiner Luxuskapelle selbst ins bischöfliche "Off" geschossen hat. Dies übrigens in einer Paraderolle von Markus Weber, der neben "Szenen-Pianist" Daniel Möllemann der überragende Mann an diesem Abend war.

Lachsalven gab es auch bei Webers Auftritt als angelernter Fahrkarten-Kontrolleur bei der Deutschen Bahn. Moderner soll dort jetzt alles klingen. Etwa wie: "Hier kommt der Kartenchecker, wo gibt's hier was zu knipsen?" Einen "Kniefall" musste "Kassenpatient" Weber dann schon vor seinem "Doktor" machen. Eine Schmerztablette hätte ihm zwar genügt, aber ohne Kiefer-MRT und 3D-Szintigramm kommt er bei "Dr. Kain" nicht raus. Der denkt nämlich "ganzheitlich" und vor allem an die Auslastung seiner Apparate. Da investierte Weber sein Geld lieber in eine "Sicherungskopie seiner Überwachung" und engagiert seinen eigenen Überwachungsdienstleister. Kain unterdessen hatte seine Liebe für Händl, Haxen und "Holz vor der Hüttn" entdeckt. Wo er hinschaut, gibt's Oktoberfeste. Aber "Passt scho". Hauptsache, "die Maß ist voll".

Und so wurde auf der Bühne geschunkelt, getwittert, gegaggert und um die Fünf-Prozent-Hürde gestritten. Seien es die Vereinigten "WMirate", die "poetischen Ungereimtheiten" auf Glückwunschkarten oder die "Wellnesspinkler" auf deutschen Autobahnen. Vor 30 Jahren Kabarett unter den Burgen ist einfach nichts und niemand sicher.