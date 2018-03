Schriesheim. (cab) Die Feuerwehr bewältigte am Wochenende nicht nur ihre Christbaumaktion, sondern auch drei Einsätze. Zunächst wurden die Kameraden am Samstagmittag über eine Ölspur auf der Talstraße im Bereich der Strahlenberger Straße informiert. Nachdem sich weitere sieben Bürger gemeldet hatten, war klar, dass es für die Kameraden in dieser Sache mehr zu tun gibt. Ein Traktor hatte aufgrund eines technischen Defektes viel Kraftstoff verloren. Die Verunreinigung zog sich vom Griethweg über die Talstraße, die Heidelberger Straße bis zum Dossenheimer Weg und hatte eine Länge von über drei Kilometern. Die Feuerwehr stellte Ölspurschilder auf und zog eine Fachfirma zur Reinigung der Straßen hinzu.

Zu einer Brandnachschau wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 13 Uhr in den Steinschleifenweg gerufen. Vor Ort konnte die Feuerwehr, der eine massive Rauchentwicklung aus einem Kamin gemeldet worden war, nichts feststellen. Sie nimmt daher an, dass sich der Qualm entwickelte, als ein Brenner anlief. Noch während dieses Einsatzes kam ein weiterer hinzu. Die Feuerwehr wurde zur Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Landstraße gerufen. Dort musste eine adipöse Patientin mit Muskelkraft und "Schwerlasttragetuch" zum Rettungswagen transportiert werden.