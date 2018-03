Hirschberg-Leutershausen. (nip) Christine Rinderknecht zählt ein: "Eins, zwei, drei vier, fünf sechs - und jetzt schunkle!" Die Choreografie, die ihre elf SGL-Frauen im Alter von 22 bis Ü 50 für die Stadiongala beim Internationalen Deutschen Turnfest einstudieren, hat mehrere Teile. Und der erste startet nun mal mit einer kleinen Schunkeleinlage zur Musik "Ja so än gude Palzwoi".

So ganz muss man nicht verstehen, was die heimliche Nationalhymne der Pfälzer beim Turnfest zu suchen hat, aber bitte - "wir haben die Choreografie zugeschickt bekommen; normalerweise denke ich mir das ja selbst aus", schmunzelt die Abteilungsleiterin Kinderturnen der SG Leutershausen.

Nachdem die Choreografie per Video und in schriftlicher Form vorlag, machte sich Christine Rinderknecht an die Vorbereitung des Auftritts zum Abschluss des großen Turnfestes in der Metropolregion. Zum Glück, sagt sie, seien aus den beiden Gruppen "Drums Alive" spontan etliche Trommlerinnen bereit gewesen, mitzumachen.

144 Trommler aus ganz Deutschland bilden bei der Stadiongala das sogenannte "Rhythmusbild". Sie alle haben die gleichen Bewegungen einstudiert: "Wenn einem jemand entgegenkommt, weiß man, dass man falsch gelaufen ist", bemerkt die Übungsleiterin trocken. Während die "Schunkelrunde" zu Beginn noch relativ einfach aussieht, haben es die nächsten beiden Abschnitte zur Musik von "Sail away" und "Knock on wood" dann in sich. Bunte Tücher flattern an den Drumsticks, werden später abgenommen und rasch zur Seite gelegt; dazwischen laufen die Damen ihre vorgegebenen Wege zwischen den großen Pezzibällen ab.

"Bei der Generalprobe vor vier Wochen dachten wir erst, es klappt gar nicht. Aber dann haben wir gesehen, dass die anderen dort das Gleiche machen wie wir." Und auch vor den Augen der Presse sah das Ganze gut aus. Wie oft haben sie geprobt? "Seit Januar gefühlte 20 000 Mal", kommt es prompt aus der Runde. Rinderknecht ergänzt: "Wir mussten uns die Choreografie Sekunde für Sekunde erarbeiten."

Sie zeigen dann noch die Kostüme, die sie am Freitag (Auftritte ab 15 Uhr und ab 20 Uhr) tragen werden. Doch über deren Aussehen solle man nichts schreiben, bitten sie.

