Von Laura Sturm

Ladenburg. Eine gewisse Vorstellung, wie ein Filmdreh abläuft, hat sicher jeder, doch wie sieht das Ganze in Realität aus? Auch ich freute mich über den Einzug des SWR-Teams in Ladenburg und noch mehr darüber, zwei Tage beim Dreh von "Ein todsicheres Ding" hautnah dabei sein zu können, um für die RNZ zu berichten. Der Tag für mich beginnt um 8 Uhr - eine humane Zeit, denn viele Schauspieler und die Produktion waren bereits seit 5 Uhr am Morgen in der Volkshochschule zu Gange.

"Guten Morgen", strahlt ein Mann im Vorbeigehen und grüßt mit einem Lächeln. Während bei den Komparsen um mich herum Getuschel ausbricht, realisiere ich, dass dieser Herr wohl eine besondere Rolle spielen wird. In der Tat, Richy Müller, einer der Hauptakteure, schlendert da über den Marktplatz.

Die Einweisung für die Komparsen findet ebenfalls in der Volkshochschule statt. Zunächst wird die Kleiderwahl der Komparsen, welche sie selbst gemäß ihrer Rolle mitbrachten, beurteilt. Was ein Glück, alle haben passende Outfits ausgewählt, und es gibt keine Kritik. Allerdings wird auf etwas besonderen Wert gelegt: "Achtung Anschlussfehler vermeiden", so Nancy Graf, zweite Regieassistenz. Darunter versteht man Fehler, die in der Handlung oder im Schnitt durch Veränderungen entstehen. Die Handlung des Films spielt sich an einem Tag ab - der Dreh dauert vier Wochen. Deshalb müssen die Schauspieler - und die Komparsen - an jedem Drehtag die gleiche Kleidung tragen. "Wenn du heute eine Sonnenbrille trägst, dann musst du das morgen auch tun", so Graf. Doch das betrifft nicht nur die Kleidung. Während der Drehpausen werden Schauspieler und Komparsen gebeten, sich im Schatten aufzuhalten, denn auch die Veränderung der Hautfarbe kann zu einem Anschlussfehler führen.

"Achtung und bitte": Der erste Regieassistent Schoko Okroy gibt das Kommando zum Drehen, und es herrscht disziplinierte Stille. Die Passanten müssen sich einen Moment gedulden, bis sie den Marktplatz wieder überqueren können. "Ich bin aber aus Ladenburg. Ich muss jetzt durch": Auch manch verständnisloser Bürger, der dringend Erledigungen tätigen musste, verwunderlicherweise dann aber doch eine halbe Stunde am Drehort verweilt, muss sich gedulden. Schaulustige sammeln sich um den Marktplatz, verweilen in Cafés und sind fasziniert von dem Schauspiel. Kinder ändern ihren Schulweg, um einen Blick auf den Filmdreh werfen zu können. "Sind das große Waffen, sind die schwer?" belagern die Schüler die Schauspieler, die gerne Fragen beantworten und bei rund dreißig Grad mit ihren Schutzwesten ins Schwitzen kommen. Unter all den Polizistenkomparsen fällt der Ladenburger Polizeireviersleiter, Frank Hartmannsgruber, gar nicht auf und sorgt für beste Stimmung bei den Schauspielern, die rätseln, ob es sich bei Hartmannsgruber um einen echten Polizisten handelt.

Überraschend für mich ist die Drehanzahl einer einzelnen Szene. Natürlich war mir bewusst, dass eine Szene mehrfach gedreht werden muss, dass dies allerdings fast zwei Tage beansprucht, hätte ich nicht erwartet. Die Schauspieler müssen sich stets konzentrieren, schließlich könnte jeder Moment für die Verfilmung ausgewählt werden. "Die Prozedur ist sicher anstrengend, aber eben unser Job", erzählt Schauspieler Frederik Lau. Und ihren Job, den machen sie gut. Noch dazu sind sie offen für Autogrammjäger, unterhalten sich gerne mit den Komparsen und haben sichtlich Spaß bei der Arbeit. Auch die Komparsen müssen Ausdauer beweisen. Diejenigen, die im Bild sein sollen, drehen ebenfalls jede Szene mit, erzählen im Hintergrund, erschrecken beim Anblick des Überfalls oder flüchten.

Komparsen, die für Szenen gebucht wurden, die kurzfristig geändert werden, warten und warten - manche sogar ganze zwei Tage. Doch das gehört auch dazu. Das Team allgemein funktioniert und hat sich schnell zusammengefunden. Viele Akteure kennen sich erst seit wenigen Tagen, wirken aber schon wie Freunde. Jeder achtet auf Details. "Die Tür des Geschäftes im Hintergrund war den ganzen Morgen offen beim Dreh - nun ist Mittagspause, und die Tür ist zu, das kann im Film ein Anschlussfehler sein. Wir müssen die Tür wieder öffnen", so die Anweisung. Auch ein "vermeintlicher Blindgänger", das Fahrrad einer Ladenburgerin, das plötzlich im Bild steht und zuvor nicht an der Wand lehnte, wird umgeparkt. All diese Details, die bei der Produktion beachtet werden müssen, all die Arbeit sieht der Zuschauer nicht. Ich ertappe mich schon jetzt, wie ich beim Filmeschauen die Komparsen im Hintergrund verstärkt wahrnehme und auf Anschlussfehler achte.