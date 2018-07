Von Axel Sturm

Ladenburg. Spontaner Applaus brandete bei der Hauptübung der Chemischen Betriebe Ladenburg (CBL) auf, als der Unterkreisführer und stellvertretende Kreisbrandmeister Roy Bergdoll kritisch den Zustand der Geräte ansprach. An romantische Feuerwehrzeiten fühle er sich erinnert, wenn er die über 40 Jahre alten Fahrzeuge der Werksfeuerwehr betrachte.

Es komme nicht in erster Linie auf die Ausstattung an, sondern auf die Motivation der Feuerwehrleute, konterte Jochen Schön, der Produktionsleiter von Reckitt Benckiser. Bei einer Feuerwehrübung, die er kürzlich besuchte, hätten die modern ausgestatteten Wehren lange gebraucht, um die Pumpen in Betrieb zu bekommen - am schnellsten sei die Wehr aus einem Odenwalddorf mit ihrem alten Feuerwehr-Unimog gewesen.

Zwischen den im Ladenburger Industriegebiet angesiedelten vier Betrieben Jungbunzlauer, Calvatis, Reckitt-Benkiser und BK Giulini gab es bisher einen Kooperationsvertrag, der die Zuständigkeit der Wehr sowie den Ausstattungsetat regelte. Der Vertrag wurde jüngst gekündigt. Über den Stand der Neuverhandlungen wollten der Kommandant Stefan Morlock und seine Stellvertreter Frank Barchet auf Anfrage der RNZ "lieber nichts sagen".

Man lasse die Feuerwehr im Stich und sehe sie als lästigen Kostenfaktor an, hieß es aber aus gut unterrichteten Kreisen. Mit den Einsatzfahrzeugen könne man bei historischen Feuerwehrausfahrten Applaus ernten, aber für die Werksfeuerwehr eines chemischen Betriebs sei der Zustand eine Verantwortungslosigkeit.

Franz Wastl, der technische Leiter von Jungbunzlauer, erläuterte auf Nachfrage, dass der neu ausgehandelte Kooperationsvertrag noch in diesem Jahr unterschrieben werden soll. Die Anliegen der Wehr seien darin ausreichend berücksichtigt. Wastl räumte ein, dass die Wehr ein Kostenfaktor sei, ist aber guter Dinge, dass die hohe Effizienz erhalten bleibt. Für die Ausstattung würden genügend Mittel bereitgestellt, sodass zukünftig auch in neue Gerätschaften investiert werden könne. Wastl fügte hinzu, dass die derzeitigen Fahrzeuge gut gewartet würden und ihren Zweck erfüllten.

Die Hauptübung auf dem Gelände von Reckitt Benckiser zeigte aber auch, dass die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg funktioniert. Ein angenommener Lkw-Brand in einer Lagerhalle wurde fachgerecht und schnell gelöscht. Stadtbrandmeister Harald Lange sprach den Kameraden der Werksfeuerwehr ein großes Lob aus.

Er plädierte dafür, die Wehr in den Betrieben zu stärken. Für die Ladenburger Feuerwehr sei es wichtig, vor Ort kompetente Ansprechpartner zu haben. Bei einem Brand einfach mit dem Wasserschlauch draufzuhalten, das gehe in einem chemischen Betrieb nicht. Das Gefahrenpotenzial sei hier anders als bei zivilen Einsätzen.

Die Zusammenarbeit mit der Werksfeuerwehr bezeichnete Lange als "sehr gut", doch sei die Werksfeuerwehr nach 18 Uhr nicht mehr einsatzfähig. Im Ernstfall ist daher die Ladenburger Wehr gefordert.

In Rahmen der CBL-Hauptübung erhielt Willi Schaaf für seinen 40-jährigen Einsatz das Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Roy Bergdoll und Dr. Richard Tänzler (Werksleiter BK Giulini) gratulierten. Außerdem wurden folgende Feuerwehrleute befördert: Christian Horwedel, Daniel Wind, Lars Holtkamp, Engin Dogan, Max Farsch, Christo Kalogeros, Markus Wendel zu Feuerwehrmännern; Gabriel Da Graca und Yilmaz Mashum zu Oberfeuerwehrmännern. Ranko Ivanovic wurde zum Brandmeister ernannt. > Kommentar