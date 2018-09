Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Förderverein Edinger Schlösschen machte seinem Ärger Luft: In der jüngsten erweiterten Vorstandssitzung sagte Vereinsvorsitzender Hans Stahl, dass Bürgermeister Roland Marsch die Erdgeschoss-Wohnung im "Schlössel" so plötzlich und ohne Absprache mit dem Förderverein vermietet habe, hätte ihm "den Atem genommen". FDP-Altgemeinderätin Lieselotte Schweikert fand dieses Verhalten "äußerst schofel". SPD-Altgemeinderat Georg Mildenberger ging noch ein wenig weiter. Marschs Parteigenosse erklärte, der Förderverein sei "bewusst ausgetrickst" worden.

Andere mutmaßten, der erfolgreich gestartete Förderverein, der seit seiner Gründung im Mai 2011 von 80 auf 120 Mitglieder gewachsen ist, solle "ausgebremst" werden. Auch der Hintergrund wurde beleuchtet: Der Verwaltungschef hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er den Kauf des Schlösschens durch die Kommune nicht befürwortete. Die Gründung eines Fördervereins allerdings schon. Nun sei das "Kind in den Brunnen gefallen", wie ein Sitzungsteilnehmer formulierte: Das junge Paar, an das Marsch die leerstehende Wohnung der früheren Eigentümerin vermietete, ist bereits eingezogen und hat mit der Renovierung begonnen. Unter denkmalschutzrechtlichen Gesichtspunkten bereitet das dem Förderverein ebenfalls einige Sorge. So warnte Malermeister Axel Schoder vor unsachgemäßer Behandlung der Decke mit ihrem "wunderbar handgeformten" Stuck, der noch interessanter sei als im Schloss in Neckarhausen.

Überrascht war der junge Verein vor allem deshalb, weil in einem Gespräch im Juli mit Marsch vereinbart worden sei, eng zu kooperieren und sich wegen der Wohnung abzusprechen. Schon früh hatten die Ehrenamtlichen den Wunsch gehegt, die freien Räume für Vereinsaktivitäten freizulassen. Im September bedankte sich der Förderverein schriftlich bei Marsch für die zeitweilige Überlassung der Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung wenigstens bis zum Jahresende.

Stahl gab nun offen zu, dass der Bürgermeister in einem Antwortschreiben vom 7. September darauf hinwies, es sei beabsichtigt, die Wohnung zu Beginn des neuen Jahres wieder zu vermieten. Das Ganze sei nicht glücklich gelaufen, das habe man aus der Kommunikation mit dem Bürgermeister mitgenommen, erklärte Michael Bangert. "Wir müssen uns aber vorwerfen, dass wir auf seinen Brief vom 7. September nicht reagiert haben." Er pflichtete Stahl insofern bei, als dass man sich die Frage stellen dürfe, ob der Verein mit der prompten Vermietung ohne Absprache hätte rechnen müssen.

Der Verein brauche eine Anlaufstelle im Schlösschen, gerade auch für Veranstaltungen, so der einhellige Tenor. Nun müsse man klarmachen, dass der Verein eine freiwerdende Wohnung selbst anmieten würde, meinte Inge Honsel. Auf Vorschlag von Heidrun Stahl und Ulrike Janson will der Förderverein jetzt kurzfristig das Gespräch mit dem Bürgermeister suchen, gleichzeitig aber einen Antrag für den Gemeinderat formulieren, der dem Förderverein weitergehende Mitspracherechte bei künftigen Vermietungen einräumt. Ziel sei es, langfristig das Schlösschen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Beim 1250-Jahr-Jubiläum in 2015 soll das Schlösschen eine zentrale Rolle spielen.