Ladenburg. (stu) Der erste Bauabschnitt bei der Restaurierung der St. Galluskirche ist abgeschlossen. Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates und ehrenamtliche Bauleiter, Dr. Hans Layer, ist sehr zufrieden, denn sowohl baulich als auch finanziell sei alles im Lot. Bei einem Pressetermin stellte er den Stand der Restaurierung vor und erläuterte, was in den nächsten Monaten ansteht.

"Sieht sie nicht herrlich aus, unsere Kirche. Man könnte meinen, wir hätten ein neues Gotteshaus", kam Layer ins Schwärmen, als er die neuen Fassaden des Kirchenschiffes präsentierte. 1,9 Millionen Euro wurden in den letzten zwei Jahren "verbaut". Nur noch Kleinigkeiten seien erforderlich, wie die Überdachung des Chors an der Krypta oder das Einsetzen von einigen Turmfenstern, dann ist der erste Bauabschnitt fertig.

Hinter den Handwerkern liegt viel Arbeit. Die Steinmetze setzten Hunderte neuer Sandsteine in die Fassade ein und bekämpften den Hausschwammbefall. Die Steine kommen aus einem Steinbruch im Neckartal; es wurde also genau das gleiche Material verwendet wie beim Bau der Kirche vor 800 Jahren. Layer zog seinen Hut auch vor der Leistung der Zimmerleute, die die Turmaufgänge erneuerten. Bisher waren die Türme nur auf einer Art "Hühnerleiter" zu erreichen. Aus sicherheitstechnischen Gründen habe man sich entschieden, Treppen mit Geländer einzubauen. Gelungen sei auch der neue Glockenstuhl. Layer ist sicher, dass die Erneuerung dem Klang der Glocken gut tut. Außerdem federt Holz die Schwingungen besser ab, so dass auch das Mauerwerk besser geschützt sein wird. Eine Überraschung gab es bei den Verputzarbeiten. Layer wollte 30 Prozent des Verputzes erhalten. Er musste jedoch komplett abgeschlagen werden. Die Gesamtkosten erhöhten sich dadurch aber nicht. Der Bauleiter gab auch die Vergitterung der Kirchenfenster in Auftrag, weil in der Vergangenheit Unbekannte sie mit Steinen bewarfen. Die Kosten für die Reparatur waren immens.

Layer investierte zahlreiche Stunden für die Bauaufsicht - "aber die Aufgabe macht mir viel Freude", berichtete der Soziologie-Professor. Beruflich habe er sich mit neuen Organisationsstrategien befasst, und das kam ihm auch bei der Kirchenrenovierung zugute. Layer stellte seine Fähigkeiten auch schon beim Umbau des St. Michaelheim unter Beweis, und auch die Verschönerung des Kirchengartens erfolgte nach seiner Planung. Das schönste Kompliment ist für ihn, dass die Gemeindemitglieder mit dem Umbau zufrieden sind. Aussagen wie "jetzt haben wir wieder ein strahlendes Gotteshaus" oder "das Geld für die Renovierung ist gut angelegt" kann er bestätigen. Mit Steffen Seiferheld und Michael Salinger von der Firma SES arbeitete Layer ebenso gut zusammen wie mit dem Steinmetz und Steinbildhauermeister Michael Dursy.

Die problemlose Zusammenarbeit soll sich im zweiten Bauabschnitt fortsetzen. Ende Mai bekommt die Kirche erneut ein Gerüst, um die Steinschäden auf der Marktplatzseite zu begutachten. Layer hat für diese Arbeiten sowie für die Renovierung des mächtigen Dachstuhls rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Er befürchtet außerdem größere Hausschwammschäden. Die genaue Kostenschätzung könne allerdings erst erstellt werden, wenn das Gerüst aufgebaut ist und die Schäden aus der Nähe begutachtet werden können. Ende 2013 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. "Dann haben wir wieder einige Jahrzehnte Ruhe", so der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates.

"Seine kleinste Baustelle" sei derzeit der Umbau des Katholischen Pfarrhauses in der Feuerleitergasse. Auch hier läuft alles nach Plan, so dass Pfarrer Frieder Bellm im September nach Ladeburg ziehen kann. Derzeit wohnt der Pfarrer der Seelsorgeeinheit noch in Heddesheim.