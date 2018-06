Edingen-Neckarhausen. (sti) Mit dem traditionellen Anpaddeln am Ostermontag hat die Kanugruppe des Turnvereins 1890 Edingen ihre neue Saison eröffnet. Und die bietet den Freunden des Wanderpaddelns wieder verschiedene Touren und anderes Sport- und Freizeitprogramm.

Vorgestellt wurde das geplante Jahrespensum vom Leiterpaar Sabine und Alois Danzer bei der Hauptversammlung, zu der die TVE-Gruppe wie in den Vorjahren über den heimischen Neckar setzte: "Tagungsort" war das historische Schiffsreiter-Gasthaus "Zum Anker" auf dem Schwabenheimer Hof.

Dort gab es erst mal einen Rückblick über die vorige Saison. Erwähnung fand unter anderem der volle Erfolg der Bewirtung beim Bootshaus am Aktionstag "Lebendigen Neckar", einschließlich Paddel-Shuttle in Erinnerung an die einstige Edinger Fähre. Auch teilte Danzer den Freunden die im Spätjahr vollzogene Fusion des Badischen und des Württembergischen Kanuverbandes mit - jetzt KVBW.

Zum Start ins neue Jahresprogramm hieß es kurz darauf erst einmal "Klar Schiff machen" nach der Winterpause: Beim offiziellen "Bootshaus-Putzen" halfen viele mit. Alle Kajaks und Kanadier wurden draußen auf dem Rasenstück ausgelagert, dann wurden drinnen kräftig die Besen geschwungen, die Boote selbst gewienert und gewartet, und auch das Außengelände bekam seine Frühjahrspflege. Zur Belohnung mundete ein deftiger Eintopf aus Juttas Vierlings mobiler "Party-Kombüse".

Einen Tag später trafen sich die Mannheimer Kanuvereine - ebenfalls schon eine Tradition - am TVE-Bootshaus, um von Edingen bis zur Quadrate-Stadt gemeinsam ihre Saison anzupaddeln. Das interne Anpaddeln der 1890er am Ostermontag hatte den selben Startpunkt; nur verkürzte Alois Danzer an diesem schönen, aber doch sehr kalten Tag die Strecke um ein gutes Stück. Nach Umtragen am Neckarhäuser Wehr und der beschaulichen Altneckarschleife bei Ilvesheim, war Ziel am Seckenheimer Fischerhäuschen.

Als Nächstes steht nun die Mitwirkung beim Edingen-Neckarhäuser Sommertagszug am Sonntag, 14. April, im Kalender. Tags zuvor treffen sich die Kanuten zum Wagenschmücken.

An Touren vorgesehen sind unter anderem eine Rhein-Tagesfahrt (Goldkanal bei Illingen) am 4. Mai mit Kanu-Profi Jörg Ringer alias "Der Flusswanderer", eine Familienfahrt vom 30. Mai bis 2. Juni auf der Lahn, parallel dazu eine Wanderfahrt auf der Naab sowie im September, wiederum unter Ringers Leitung, eine Grachtenfahrt durch Amsterdam, nebst Ijsselmeer (Anmeldung bis Ende Mai bei info@derflusswanderer.de). Ein Segelwochenende vom 17. bis 19. Mai im Elsass organisiert Gustav Klersy. In Eigenregie können vier Samstage für die Heidelberger Schlossbeleuchtung vom Paddelboot aus genutzt werden: der 20. Mai, 1. Juni, 13. Juli und 7. September.

Gleiches gilt für die Vier-Burgen-Beleuchtung am 27. Juli in Neckarsteinach/Dilsberg. Tags darauf ist wieder Kanu-Spaß im Rahmen des Kinder-Ferienprogramms.