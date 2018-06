> Sonntag, 11. Mai, 20.15 Uhr: Dokumentarfilm "Wagner & me", Olympia-Kino.

Hintergrund



> Samstag, 3. Mai, 18 Uhr: Eröffnung der Kulturtage. Vernissage der Ausstellung: "Von Walhall bis Nibelheim - Architekturvisionen", Rathaus-Galerie.

> Sonntag, 11. Mai, 20.15 Uhr: Dokumentarfilm "Wagner & me", Olympia-Kino.

> Freitag, 16. Mai, 20 Uhr: Stummfilm "Richard Wagner" (1913). Live-Begleitung Jens Schlichting, Klavier, Olympia-Kino.

> Sonntag, 18. Mai, 18 Uhr: Konzert "Meine erste und einzige Liebe - über die Liebe in den Werken von Richard Wagner". Lisa Wellisch, Klavier, Ehemalige Synagoge.

> Sonntag, 25. Mai, 18 Uhr: Dokumentarfilm "Wagner & me", Olympia-Kino.

> Dienstag, 27. Mai, 20 Uhr: Vortrag von Prof. Dr. Dieter Borchmeyer: "Richard Wagners Parsifal oder die wahre Religion", Ehemalige Synagoge.

> Donnerstag, 26. Juni, 20 Uhr: Vortrag von Harald Gesell: "Bühnenbilder als Architekturprojekte", Bürgersaal, Rathaus.

> Donnerstag, 17. Juli, 20 Uhr: Vortrag von Karl Heinz Treiber: "Wieviel Wagner ist in Cézanne?", Bürgersaal, Rathaus.

> Sonntag, 20. Juli, 20 Uhr: Kunst-Projekt "Hirschberger Ring Teil I", Bilderzyklus "Der Ring des Nibelungen" von Henry Kistner, Live-Interpretation Jens Schlichting, Klavier, Hilfeleistungszentrum.

> Sonntag, 27. Juli, 20 Uhr: Kunst-Projekt "Hirschberger Ring Teil II", Bilderzyklus "Der Ring des Nibelungen" von Henry Kistner, Live-Interpretation - Jazz-Trio Three by Three, Hilfeleistungszentrum.

> Sonntag, 14. September, 11 Uhr: Finissage, Führung, Rathaus-Galerie. aste



[-] Weniger anzeigen