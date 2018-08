Von Axel Sturm

Ladenburg. Bürgermeister Rainer Ziegler äußert sich im Jahresinterview zu Themen, die Ladenburg 2012 bewegt haben, und schaut voraus.

Herr Bürgermeister, die Fragen des Weihnachtsinterviews wurden bisher immer frei und offen beantwortet. Legen Sie in diesem Jahr die Antworten den Ratsmitgliedern zur Freigabe vor?



(lacht) Ich weiß natürlich, worauf Sie anspielen. Selbstverständlich ist und bleibt der Bürgermeister jederzeit auskunfts- und handlungsfähig; diese Funktion gibt ihm die Gemeindeordnung. Genauso selbstverständlich ist es aber, dass der Gemeinderat als Hauptorgan der Stadt frühzeitig über alle wichtigen Angelegenheiten informiert sein muss. Situationsbedingt ist der vom Gemeinderat erwünschte Wissensvorsprung jedoch nicht immer einhaltbar.

Es fällt auf, dass die Sitzungsatmosphäre sich verändert hat. Gerade die SPD-Fraktion äußert sich besonders kritisch. Sind Sie enttäuscht von den Leuten aus dem eigenen Stall?

Ich kann keine bemerkenswerte Veränderung erkennen, weder gegenüber den weiteren politischen Kräften im Gemeinderat noch gegenüber der SPD-Fraktion. Den "Stall"- Begriff mag ich gar nicht. Ein respektvoller Umgang der Gemeinderatsmitglieder untereinander und mit deren Meinungen war mir schon immer wichtig, und das wird auch so bleiben. Ich bin überzeugt, dass wir im Gemeinderat - auch im Hinblick auf das, was man aus anderen Kommunen hört - sogar eine bemerkenswert gute Atmosphäre haben. Diese sehe ich im Grundsatz nicht gestört, wenn der Bürgermeister oder Gemeinderatsmitglieder mal unterschiedlicher Meinung sind, ob Informationen rechtzeitig und ausreichend geflossen oder ein anderes Mal, ob Kritik gerechtfertigt ist. Es gibt meines Erachtens kein wirkliches Kommunikationsproblem.

Das Jahr 2012 war arbeitsreich und intensiv. Welche drei Ereignisse haben die Stadtentwicklung positiv beeinflusst?

Da sind keine spektakulären Ereignisse zu nennen, aber viele einzelne Entwicklungen, die sich positiv ausgewirkt haben oder es noch tun werden, zum Beispiel: Die Gewerbesteuereinnahmen sind deutlich gestiegen; damit können wir die Rücklage stärken. Die Normenkontrolle gegen den Bebauungsplan 6.7 ist erfolgreich für die Stadt ausgegangen. Der teilgeöffnete Bachlauf in der Hauptstraße konnte der Bürgerschaft übergeben werden. Der neue Wohnmobilplatz wurde eingeweiht; das sehe ich im Sinne der Gesamtwirkung auf die Stadt, den Tourismus, den Einzelhandel, die Gastronomie usw. positiv. Das Gewerbegebiet "Hohe Straße" füllt sich. An der lange stillliegenden, schlimmsten Baustelle der Stadt Ecke Weinheimer/Luisenstraße wird weiter gearbeitet. Ein neuer Kunstverein bereichert die Vereins- und Ehrenamtsszene.

Welche drei Beispiele bleiben aus dem Jahr 2012 negativ in Erinnerung?

Der Verlust von wertvollen Menschen schmerzt mich sehr; aus dem Jahr 2012 will ich stellvertretend unseren stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Ralf Tiemann nennen. Die Entwicklung des Einzelhandels in der Altstadt bereitet mir große Sorgen. Der geschlossene Schlecker-Markt am Marktplatz konnte noch nicht wieder mit Leben gefüllt werden. Zusätzliche Leerstände drohen, und es wird zunehmend schwieriger, in alte Stadtkerne mit geeigneten Einzelhandelsangeboten eine zumindest zufriedenstellende Frequenz zu bringen. Das "Unthema" ist die angedrohte Entfernung der Kunst auf den Kreisverkehrsplätzen; in Ladenburg betrifft das den "Benz-Kreisel". Haben wir keine anderen, wichtigeren Probleme? Mit der Fortsetzung des Themas wird viel Zeit und Geld verschwendet werden.

2013 fallen wichtige Entscheidungen. Wie sieht es mit dem CBG-Umbau aus?

Die Sanierung des CBG ist eine mit hoher Priorität versehene Aufgabe und mit dem Kostenvolumen von über 9 Millionen einschließlich der externen Unterbringung der Schule eine große Herausforderung. Die Finanzmittel werden nicht im Haushaltsplan für das Jahr 2013, aber wiederum in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sein. Ich setze darauf, dass wir die Sanierung 2014/2015, spätestens 2015/2016 durchführen können; das bleibt aber insbesondere abhängig von der Entwicklung der Gesamtkonjunktur und vom Ertrag aus der Gewerbesteuer als wichtigster Einnahmequelle.

Einige Ballsportabteilungen der LSV rufen nach einer neuen Ballsporthalle. Warum werden teure Wünsche erfüllt, zumal der Schuldenstand der Stadt bedenkliche Höhen einnimmt?

Es geht bei dieser Thematik nicht um eine neue Halle, sondern um den Ersatz der alten Martinsschul-Sporthalle, die nach dem Abriss besonders für die LSV-Sportarten Basketball und Volleyball nicht mehr zur Verfügung steht. Leider können diese Sportarten in der neuen Martinsschul-Sporthalle nicht unterkommen, da dort von der Decke Behindertensportgeräte hängen. Wenn die alte Schulsporthalle nicht mehr zur Verfügung steht, wird sich ohne Ersatz das für den Schul- und Vereinssport ohnehin vorhandene Defizit an Hallenkapazitäten dramatisch erhöhen. Wer bei den Verteilungsgesprächen der Hallenkapazitäten in der Sitzung des Ortsausschusses für Leibesübungen dabei ist, weiß, wovon ich rede.

Ist es Ihr Herzenswunsch am Areal Alte Martinsschule ein Seniorenzentrum mit sozialen Dienstleistungen und Wohnungen zu erstellen?

Den Begriff des Seniorenzentrums habe ich in meinen Äußerungen zur Stadtentwicklung an dieser wichtigen Stelle nicht benutzt. Im Gemeinderat haben wir beschlossen, dass Nutzungsinhalte auf dem Gelände des ehemaligen Martinsschulstandorts Dienstleistungen, Wohnen und nicht störendes Gewerbe sein sollen. In diesem Spektrum bewegen sich die eingegangenen Angebote auch. Selbstverständlich werden auf diesem Standort die Auswirkungen der demografischen Entwicklung eine Rolle spielen. Daraus lassen sich Nutzungsinhalte für die älteren Menschen, aber auch für Kinder und sogar ein generationsübergreifendes Miteinander ableiten. Der Gemeinderat wird sich zu Beginn des neuen Jahres intensiv mit den Angeboten beschäftigen, um recht bald zu einer richtungsweisenden Entscheidung zu gelangen.

Die ZukunftswerkStadt feierte gerade ihr zehnjähriges Jubiläum. Obwohl Ladenburg Vorbild für die meisten Kommunen in der Metropolregion ist, was das bürgerschaftliche Engagement betrifft, gibt es doch Spannungen zwischen den Arbeitskreisen und dem Gemeinderat.



Ich sehe das gar nicht dramatisch. Natürlich gibt es unterschiedliche Auffassungen, die auch mal zu Spannungen zwischen den Akteuren der ZukunftswerkStadt und der Stadtverwaltung sowie dem Gemeinderat führen können. Das hängt einerseits mit der Erwartungshaltung, den Zielen und der Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements der Menschen in der ZukunftswerkStadt zusammen. Und andererseits mit Grenzen des gemeindewirtschaftsrechtlichen Handelns, den personellen Kapazitäten der Stadtverwaltung und der manches Mal kritischen Betrachtung der finanziellen und sonstigen Auswirkungen von Projekten aus der ZukunftswerkStadt im Gemeinderat. Das Wirken der ZukunftswerkStadt ist aber auf jeden Fall gewinnbringend, und ich wünsche mir deshalb sehr die Fortsetzung und Belebung.

Die Betreuung der unter Dreijährigen ist ein wichtiges Thema. Die GLL spricht davon, dass Ladenburg Schlusslicht auf diesem Gebiet ist. Wie wollen Sie mit dieser Einschätzung in der Zukunft gehen?

Also, als Schlusslicht sehe ich uns keinesfalls; immerhin haben wir rechnerisch ein Versorgungspotenzial von 37 Prozent für die Kinder unter 3 Jahren, in der Altersspanne von 1 - 3 Jahren sogar von deutlich über 50 Prozent. Nach meiner Einschätzung reicht das Angebot jedoch nicht aus, um dem Bedarf, der ab August nächsten Jahres mit Rechtsanspruch geltend gemacht werden darf, gerecht zu werden. Der Gemeinderat wird weiter darüber beraten müssen, das Angebot zu erweitern. Auch hierzu rechne ich im Frühjahr mit einer Entscheidung.

Mit der Einstellung von Dr. Andreas Hensen, dem neuen Leiter des Lobdengaumuseums, wurde eine personelle "Baustelle" geschlossen. Wie gefallen Ihnen die Ideen des Wissenschaftlers?

Ich verstehe mich mit Andreas Hensen sehr gut. Was mir neben seiner wissenschaftlichen Kompetenz besonders gefällt ist seine hervorragende Vernetzung mit anderen musealen Einrichtungen und auch mit Universitäten. All dies, ergänzt durch das großartige ehrenamtliche Engagement des Heimatbundes, ist eine hervorragende Basis, unser Lobdengaumuseum in eine gute Zukunft zu führen. Das für nächstes Jahr angedachte Programm und die gleichzeitige Öffnung des Hauses für weitere kulturelle Aktivitäten stimmen mich zuversichtlich. Übrigens haben wir noch zahlreiche weitere gute Personalentscheidungen im Jahr 2012 getroffen, zum Beispiel bei der Jugend- und Schulsozialarbeit oder im Stadtbauamt.

Was wünschen Sie der Stadt Ladenburg für das Jahr 2013?

Begeisterung, die wichtigen Themen der Stadtentwicklung anzupacken, die dafür notwendige finanzielle Ausstattung, den Bürgern Gesundheit und Lust, sich am kommunalen Geschehen zu beteiligen sowie ein friedliches Miteinander in unserer vielfältigen und lebendigen Stadt.